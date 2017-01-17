Конкурсный управляющий Богословского химкомбината массово отменяет сделки на миллионы

Публикации за 17.01.17

Конкурсный управляющий Богословского химкомбината подал несколько заявлений на отмену сделок предприятия-банкрота. Во всех случаях речь идет о расчетах завода с кредиторами в тот момент, когда уже была запушена процедура банкротства. Таким образом некоторые компании «вне очереди» получили более 6,58 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, конкурсный управляющий комбината Виталий Опрышко подал семь заявлений о признании сделки должника недействительной. Во всех случаях управляющий указывает одни и те же причины.

Ссылаясь на ФЗ о банкротстве, Опрышко указывает, что сделку можно признать недействительной, «если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований». По закону, оспаривать можно сделки, проведенные после признания должника банкротом или после того, как предприятие оказалось «под подозрением» (в частности, за месяц до принятия соответствующего иска арбитражом). В отношении химкомбината в октябре 2015 года была введена процедура наблюдения, уже после этого предприятие перечислило ряду компаний более двух миллионов рублей. «На момент совершения всех оспариваемых платежей у должника существовала задолженность перед иными кредиторами, что подтверждается определением арбитражного суда о введении наблюдения, решением о признании должника банкротом, а также реестром требований кредиторов должника, согласно которому у последнего имеются непогашенные денежные обязательства перед ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская» (1 млн 52 тыс. 421,13 рублей основного долга), перед ЗАО птицефабрика «Октябрьская» (17 млн рублей основного долга), перед ООО «ТД «Белагро» (2 млн 575 тыс. 83,42 рубля основного долга) и прочими кредиторами, чьи требования установлены в реестре», – сообщается в заявлениях. Компании, которым химкомбинат успел перечислить деньги, должны были попасть в список кредиторов третьей очереди и ждать полагающихся выплат. Однако по факту с ними рассчитались раньше.

Конкурсный управляющий просит признать сделки недействительными и взыскать уже перечисленные средства со следующих компаний: ИП Пермяков А.Л. в сумме 120 тыс. руб., ООО «Корпорация Маяк» в сумме 660 тыс. рублей, ООО «Арасан» в сумме 653 тыс. 400 руб., ООО «Группа Компаний «Лига» в сумме 150 тыс. руб., ООО «Ристейт» в сумме 450 000 рублей, ООО «Типография АСТРА» в сумме 3 млн 250 тыс. рублей, ООО «Уралгофротара», в сумме 1 млн 600 тыс. руб.

Напомним, «Богословский химкомбинат», на тот момент единственный резидент индустриального парка «Богословский», был признан банкротом в марте 2016 года. Долг предприятия составил более 76 млн рублей. «Утрата платежеспособности БХК произошла вследствие недостаточной квалифицированности высшего менеджмента организации», – сообщалось в отчете временного управляющего.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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