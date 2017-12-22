Слух дня: Тунгусов завалил Москву сотней отчетов о продвижении выборов президента

Первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов спешит доказать федеральному центру свою успешность в качестве организатора президентской кампании в регионе. По слухам, из «желтого дома» в Москву ушло уже 148 отчетов о проведенных мероприятиях, которые должны повысить явку свердловчан на выборы-2018. «Отчитывается, что провели форумы сторонников, что листовки развесили и так далее. В этом Тунгусов мастер. Это, конечно, повышает рейтинг в глазах Москвы», – сообщают источники, близкие к администрации главы области.

При этом интересно, что качество политического менеджмента в регионе эксперты пока все равно оценивают как «стандартное» – никаких ярких и оригинальных решений резиденция пока не предложила. И вряд ли предложит: прошлогодний эксперимент с розыгрышем призов на губернаторских выборах хоть и поднял явку в отдельных городах, но вызвал неоднозначную реакцию в Москве.

Добавим, что отличиться перед столицей властям Свердловской области необходимо позарез: на прошлых президентских выборах в 2012 году регион попал в список субъектов РФ с самой низкой явкой, показав результат 58%.

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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