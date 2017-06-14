Ненужный завод в Асбесте, угрожающие матерям чиновники в Ирбите, небезопасные школы и больницы – на что завтра пожалуются уральцы Путину (ФОТО, ВИДЕО)

В четверг президент России Владимир Путин в пятнадцатый раз будет отвечать на вопросы жителей страны в прямом эфире. Не исключено, что глава государства вновь услышит о проблемах Свердловской области, как было недавно с дорогой к Серебрянке и свалкой отходов екатеринбургского «Водоканала». NDNews.ru составил подборку горячих точек региона, которые могут «выстрелить» на прямой линии с президентом.

Серебрянка

Асбест – жители против сурьмяного завода Ротенберга

В городе стремительно развивается протестное движение против строительства завода, который занялся бы производством триоксида сурьмы. Инвестором выступает Национальная сурьмяная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын миллиардера Аркадия Ротенберга.

Фото: Евгений Шабанов

Горожане потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие завод окажет на окружающую среду, и собрали 13 тысяч подписей под петицией президенту России (население Асбеста около 65 тысяч человек). Весной в городе прошла серия митингов, посвященных экологическим проблемам. Сейчас активисты готовят городской референдум против строительства сурьмяного завода, решение о его назначении должна принять местная дума. Вполне вероятно, что горожане попробуют воспользоваться прямой линией президента, чтобы привлечь больше внимания к протесту. Стоит отметить, что изначально инвесторы планировали организовать сурьмяное производство в Дегтярске, но после целого ряда протестных акций было принято решение перенести его в Асбест.

Ирбит – война многодетных матерей с чиновниками

Жительницы Ирбита третий год добиваются от местной администрации подведения инфраструктуры к земельным участкам, которые были выделены по президентской программе для многодетных семей. Власти «нарезали» гражданам участки в лесу, пообещав провести туда газ, свет и дорогу. Позднее выяснилось, что у города на это нет денег, а средства президентской программы были потрачены на другие нужды. Для защиты своих интересов многодетные матери объединились в общественное движение «Стрела» и планируют провести несколько акций протеста. В ответ местные чиновники начали угрожать женщинам репрессиями за несанкционированные митинги.

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Активистки решили отправить видеообращение к президенту и надеются получить на него ответ в ходе прямой линии Путина. Если этого не произойдет, более 300 семей готовы выйти на митинг против бездействия городских властей.

Екатеринбург – архитекторы и горожане против строительства храма-на-пруду

Планы по строительству храма Святой Екатерины в акватории пруда внесли настоящий раскол в городское сообщество. Проект получил поддержку властей всех уровней и РПЦ, но вызывает негодование большого количества горожан. В том числе, против застройки выступают авторитетные специалисты – преподаватели УрГАХУ и Союз архитекторов. Эксперты указали, что строительство храма-на-пруду разрушит сложившуюся панораму центра города, нанесет серьезный ущерб окружающей среде и подорвет гражданское согласие в уральской столице.

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Поэтому архитекторы настоятельно рекомендуют властям перенести строительство храма в другое место. Экспертное заключение было направлено в администрацию Екатеринбурга. Кроме того, рассматривалась возможность передачи сообщения на прямую линию с президентом.

… а уральская общественница против руководства ГКБ №14

Зоозащитница Анна Вайман написала на прямую линию президента жалобу на равнодушие и хамство сотрудников ГКБ № 14 Екатеринбурга. Она рассказала, что в кардиологическом отделении больницы лежал ее отец, который ранее сам работал в данном учреждении заведующим отделением травматологии. Общественница пришла в ужас от того, как в больнице ухаживают за пациентами.

По словам Анны, ее отец вынужден был провести в туалете два часа – ему стало плохо, он упал на пол, но дежурившая в палате медсестра даже не заметила его отсутствия. Мужчина смог дождаться помощи лишь после того, как сумел позвонить по мобильному телефону супруге.

«Хамство и равнодушие персонала, ужасная грязь в туалетах, элементарно – там нет даже мыла. Когда стало прохладно, выяснилось, что в палате интенсивной терапии нет одеял», – возмущалась екатеринбурженка. Написав обращение президенту, она надеется привлечь к больнице широкое общественное внимание.

Березовский – дети лечатся в старой поликлинике

Жительницы Березовского записали видеообращение к президенту с просьбой помочь разрешить вопрос строительства в городе нового здания детской поликлиники. Женщины пожаловались, что сейчас в городе работает детская больница 1977 года постройки. В ней нет полноценной клинической лаборатории, физкабинета, нет места для детских колясок, душные и узкие коридоры, где происходит смешение здоровых и больных детей. Областные власти пообещали дать деньги на новую больницу только после 2020 года, что особенно возмутило матерей Березовского. «Проблема стоит очень остро уже несколько лет, и ее не под силу решить ни жителям, ни главному врачу ЦГБ, ни депутатам города, ни мэру. Были обращения и к губернатору Е. Куйвашеву, и к министру здравоохранения И.Трофимову по вопросу строительства нового здания детской поликлиники в городе Березовский, но городу был дан ответ, что «до 2020 года новые объекты здравоохранения никто возводить не будет». Нас, горожан, данное решение правительства Свердловской области, очень расстроило и одновременно возмутило!», – негодуют жительницы в соцсетях.

Арамиль – в городе две переполненные школы, на новую нет денег

Еще одно видеобращение Путину записали школьники, родители, учителя и депутаты города Арамиль. Они просят у президента помочь с финансированием строительства нового здания школы. Сейчас в городе всего две школы и обе переполнены. Более 600 детей учатся в здании 50-х годов, с деревянными перекрытиями, не рассчитанном на такое количество людей. Проект новой школы на тысячу мест есть, но муниципалитет не способен осилить его – город должен выделить 315 миллионов рублей, чтобы получить областное софинансирование в 2018 году. Примечательно, что вопрос из Арамили уже попал в анонсы прямой линии с Путиным в новостном выпуске «Первого канала».

Нижний Тагил – общественники просят вернуть выставку RAE

Сразу после того, как стало известно о переносе выставки Russia Arms Expo из Нижнего Тагила в Подмосковье, местные общественники начали собирать подписи под обращением к президенту. Горожане планировали провести несколько митингов за сохранение престижного мероприятия, но в итоге отказались от публичного протеста, поддавшись на уговоры мэра Сергея Носова.

выставка вооружения

Казалось бы, страсти по выставке уже улеглись, но не исключено, что тагильчане вновь могут поднять эту тему на прямой линии с Путиным. В конце концов, Тагил всегда рассчитывал на симпатии президента и с удовольствием носил неофициальное название «Путинград».

…и уволенные сотрудники НТЗТИ пожаловались президенту на долги

Еще одно обращение президенту отправлено бывшими сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Активисты рассказали, что руководство предприятия не выплачивает зарплату работникам с ноября 2015 года. Ранее прокуратура установила, что на НТЗТИ накопилась задолженность размером в 5 миллионов рублей перед 200 работниками. В сентябре прошлого года в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело. Но вопрос с выплатой рабочим так и не решился.

Первоуральск – инвалид попросил помочь в развитии паралимпийского вида спорта

Первоуралец Павел Поповиченко, прикованный к инвалидной коляске, попросил президента поддержать развитие в его городе паралимпийского вида спорта – бочче (спортивная игра на точность). В письме он рассказал, что раньше пытался заниматься керлингом, но это было накладно – приходилось ездить в Екатеринбург, где организована единственная тренировочная площадка в Свердловской области. А затем увлекся игрой бочче. «Сейчас я очень хочу, чтобы в нашем городе появилась секция паралимпийского бочче для колясочников. Тем более, что площадок и спортзалов у нас в городе предостаточно, чтобы тренироваться. Но опять столкнулся с проблемой отсутствия необходимого инвентаря, а именно набора мячей для тренировок. Смотрели на официальных паралимпийских сайтах данные наборы мячей, самые оптимальные цены от 32 до 35 тыс. руб. Самостоятельно инвалиду не приобрести мячи для бочче. Очень хотелось бы вашего содействия в поддержке и помощи в данном вопросе», – написал первоуралец Путину.

керлинг для паралимпийцев

…жители Вересовки могут напомнить, что 20 лет живут в полуразрушенной пятиэтажке

Еще одна весточка президенту может прилететь из поселка Вересовка Первоуральского округа. Здесь в 1995 году от взрыва частично разрушился пятиэтажный жилой дом. Часть жильцов отселили в специально построенный дом, а остальные больше 20 лет мыкались по чиновникам и надзорным органам. Деньги на реконструкцию у муниципалитета нашлись только в прошлом году, но власти пренебрегли всеми нормами безопасности, и стройка была заморожена уже по сигналу СК. В итоге в Вересовке было возбуждено два уголовных дела – по статье «халатность» без фигурантов и за превышение должностных полномочий в отношении директора управления по капстроительству. Сейчас жильцы дома оказались в патовой ситуации: работы в доме не ведутся, а они продолжают находиться в опасном здании. По данным NDNews.ru, местные жители решились на крайние меры и отправили сообщение на колл-центр прямой линии с Путиным.

Вересовка

Конечно, это не все просьбы уральцев, которые были адресованы на прямую линию с президентом России. Таких жалоб и предложений огромное количество, что повышает шансы на появление Свердловской области в завтрашней федеральной повестке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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