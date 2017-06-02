Пятница, 2 июня 2017, 09:30 мск

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В Первоуральске задержали главу управления капстроительства по делу о разрушенном доме в Вересовке

В Первоуральске задержали главу управления капстроительства по делу о разрушенном доме в Вересовке

В Первоуральске возбуждено уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства Алексея Черных из-за ситуации с полуразрушенным многоквартирным домом в Первоуральске. Директора казенного учреждения подозревают в превышении полномочий.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело в отношении г-на Черных было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что директор казенного учреждения знал, что жильцам опасно находиться в полуразрушенном доме в Вересовке, и в апреле этого года заключил контракт со строителями на реконструкцию дома. «При этом проведение ремонтных работ, в целях уменьшения затрат администрации Первоуральска, не подразумевало временного отселения жильцов из ремонтируемого дома, в связи с чем противоправными действиями должностного лица были поставлены под угрозу жизнь и здоровье граждан. Кроме того, данный муниципальный контракт был заключен без осуществления архитектурно-строительного проектирования, без проведения необходимой строительной экспертизы проектной документации и без получения разрешения на реконструкцию», – отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело в отношении директора ПМУК «Управление капстроительства» соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом о халатности. В служебных помещениях УКС был проведен обыск, изъята документация, имеющей отношение к обстоятельствам дела. Сам директор учреждения задержан в процессуальном порядке в качестве подозреваемого.

Разрушенный дом в Вересовке

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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