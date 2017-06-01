Казалось бы, причем тут выборы? Полуразрушенный дом под Первоуральском навестил глава свердловского СУ СК (ВИДЕО)

В поселке Вересовка вновь начали и тут же заморозили строительные работы в злосчастном доме, частично разрушенном в 1995 году от взрыва газа. Жильцы одновременно переживают за то, что во время реконструкции дом может окончательно развалиться, и за то, что работы никогда не закончат. В ситуацию пришлось вмешаться руководителю областного управления СК России Валерию Задорину. Почему следователи заинтересовались полуразрушенным домом и судьбой его жителей лишь 22 года после взрыва – в материале агентства.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, взрыв в пятиэтажном доме в поселке Вересовка в Первоуральском городском округе произошел в 1995 году. Тогда полностью разрушился первый подъезд здания, жильцов его отселили в специально построенный для них дом. Остальным пришлось в течение 20 лет мыкаться по чиновникам и надзорным органам. Неоднократно в доме проводились проверки, собиралась межведомственная комиссия по признанию жилых помещений аварийными и подлежащими сносу. Но пятиэтажку в Вересовке опасной никто из экспертов называть почему-то не хотел. Сами жильцы говорят, что чиновники ссылались на нехватку средств.

В конце прошлого года местные власти наконец-то нашли деньги на проведение экспертизы. По уверению жильцов, 300 тысяч рублей дал не бюджет, а спонсоры. Так или иначе, но заключение специалистов в местной администрации получили. Экспертиза показала, что в доме можно провести реконструкцию, которая и началась этой весной.

Казалось бы, история, тянувшаяся 22 года, была уже близка к счастливому финалу. Но почему-то местные власти снова проявили небрежность, решив, что расселить нужно только жителей тех квартир, которые примыкают к разрушенному первому подъезду. Остальных решили оставить в доме. Несмотря на то, что, как правило, работы по реконструкции зданий, связанные с несущими стенами, выполняются при полном отселении людей (в СССР, например, даже при проведении капремонта многоквартирных домов жильцов временно размещали в общежитиях, пока шли работы, – прим. NDNews.ru).

О ситуации рассказали в СМИ, и на проблему обратили внимание в Следственном комитете России. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность», а начатые было работы приостановились. Правда, ненадолго. Сегодня жители дома вновь пожаловались: несмотря на запрет, строители с самого утра вышли на объект. Жалобу владельцы квартир в полуразрушенном доме адресовали лично руководителю СУ СКР по Свердловской области Валерию Задорину, который приехал в Вересовку. Он, в свою очередь, потребовал объяснений у представителя компании-подрядчика. Строитель сослался на разрешение из Управления капстроительства администрации Первоуральска – чиновники отправили подрядчика провести подготовительные работы.

Валерий Задорин пояснил жителям, что всех их опросят как свидетелей по уголовному делу о халатности, а после они станут потерпевшими, когда дело дойдет до суда. Жители охотно согласились рассказать следователям о своих бытовых бедах, но заверения, что их не бросят на произвол судьбы, кажется, восприняли с изрядной долей скепсиса. Что логично – за последние 22 года подобных заявлений они слышали немало. «Я написал письмо губернатору области, попросил, чтобы он принял меры», – сказал на встрече с жителями глава областного следственного управления. Те, однако, парировали: «Мы писали уже Куйбышеву (прим. NDNews.ru цитата приведена дословно, но очевидно, что имелся в виду врио губернатора Евгений Куйвашев). Такие же отписки приходили», – заметила жительница дома Татьяна Михалева, которая сообщила, что к аналогичному результату приводили также обращения в прокуратуру, минстрой России и даже приемную президента.

Недоверчивость жителей полуразрушенного дома в Вересовке понятна – в сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора, а предвыборные обещания быстро забываются после дня голосования. Жительницы дома на встрече с Валерием Задориным припомнили, например, что после взрыва ситуацию тоже обещали решить на уровне губернатора области. Тогда им был Эдуард Россель. «Вместе с Ананьевым (Михаил Ананьев прим. NDNews.ru) они тогда приезжали. Ананьев в мэры баллотировался. Обещали, что дом для всех построят, всех переселят… В итоге выборы прошли, котлован для дома засыпали, вместо четырех подъездов построили один», – рассказали они.

Тем не менее, в следственном комитете, похоже, настроены решительно – проведение работ подрядчику пока запретили, у жильцов собрали показания. По всей видимости, взяли объяснения и у чиновников – после встречи с жителями злополучного дома в Вересовке г-н Задорин вызвал на встречу представителей первоуральской мэрии (только главу ГО, сити-менеджер удачно уехал в Москву), управления капстроительства, подрядчика и других. Как закончилась встреча, пока неизвестно. NDNews.ru будет следить за ситуацией в Вересовке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук

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