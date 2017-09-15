Post elect: жильцов разрушенного взрывом дома в Вересовке до сих пор не расселили (ВИДЕО)

Жильцы разрушенного взрывом дома в поселке Вересовка Первоуральского ГО до сих пор живут в изуродованном здании, которое вот-вот развалится. Расселение произойдет, в лучшем случае, в 2018 году. В местной администрации пообещали прокомментировать ситуацию позднее, однако напомнили, что вопрос курировали свердловские власти – именно они должны были решить проблему с выделением средств на строительство дома для отселения пятиэтажки.

Как уже писал «Новый День», взрыв в доме произошел еще в 1995-м – тогда был полностью разрушен первый подъезд, его жильцов отселили в специально построенный для них дом, остальные так и продолжают жить в опасном здании.

20 лет во взорванном доме

Лишь в конце прошлого года местные власти нашли деньги на проведение экспертизы, которая показала, что дом можно подлатать, «срезать» останки первого подъезда, и он перестанет угрожать безопасности жителей. На это планировали выделить 3,8 млн рублей, но нашлось только 2,2 млн. Весной этого года начались работы. Но даже на время их проведения людей не отселили, только жителей второго, примыкающего к разрушенному, подъезда. На это обратили внимание СМИ, а затем и Следственный комитет РФ. Работы приостановили, а в отношении директора управления капстроительства Первоуральска Алексея Черных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», которое объединено в одно производство с делом по ч. 1 ст. 293 «Халатность».

По версии следствия, чиновник в апреле 2017 года заключил по результатам проведенного аукциона муниципальный контракт со строительной компанией на выполнение ремонтных работ в частично разрушенном взрывом доме. При этом в целях экономии жильцов дома решили не отселять на время ремонта, и тем самым была поставлена под угрозу их жизнь и здоровье. Кроме того, контракт был заключен без осуществления архитектурно-строительного проектирования, без проведения необходимой строительной экспертизы проектной документации и без получения разрешения на реконструкцию.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается, новых фигурантов с тех пор не появилось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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