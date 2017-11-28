Разрушенный взрывом газа дом обнесли забором, но аварийным не признают (ВИДЕО)

Разрушенный после взрыва газа дом в поселке Вересовка в Свердловской области снова напомнил о себе. Весной прошлого года после публикаций СМИ им заинтересовались следственные органы, а затем – в разгар губернаторской кампании – и власти. Притом что с момента ЧП прошло уже больше 22 лет. Но по сей день здание так и не признали аварийным. И, похоже, никто не собирается делать этого. Например, с людей продолжают взимать ежемесячную плату за капитальный ремонт. «Платим, как все, хотя дом непригодный для проживания. С «трешки» больше 500 рублей. И куда потом эти деньги пойдут, неизвестно», – говорят жители дома.

Дом, пострадавший от взрыва больше 20 лет назад, расселят через год

Люди переживают, что даже если расселение случится, их деньги пропадут. Они опасаются, что собранные средства направят на ремонт дома, поскольку местные власти не хотят окончательно избавляться от здания. Частично эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Первоуральска. «После того как дом будет расселен, его отремонтируют и поставят на баланс муниципалитета. Это будет маневренный фонд», – сказали в пресс-службе управы.

Глава Свердловского фонда капремонта Станислав Суханов пояснил, что в курсе ситуации. По его словам, если дом будет признан аварийным, накопленные деньги будут направлены на снос, а если нет – то их вернут жителям. Правда, как быть с инфляцией во втором случае, не очень ясно.

Но до постройки нового здания еще как-то надо дожить, и каждый раз, заходя в дом, жильцы боятся, что конструкции начнут сыпаться им на головы. Как рассказала агентству старшая по дому Татьяна Михалева, в Вересовку приезжала комиссия минстроя, которая установила, что внешний слой наружных стеновых панелей отслаивается. «В зоне возможного падения частей установлен забор», – говорится в письме минстроя, адресованном жителям.

Действительно, еще полгода назад заборов вокруг Заводской, 14, не было, а теперь все огорожено. «В 1995 году к нам приезжал заслуженный строитель России Юрий Карнет, он тогда сказал, что во время взрыва пострадали несущие стены во всем доме. А в этом году он приезжал снова, но уже сказал, что дом не аварийный. Так как не аварийный, если под обоями в каждой квартире огромные трещины?» – возмущается старшая по дому.

Кроме того, жильцы здания опасаются, что вопреки всем обещаниям первый подъезд, где 22 года назад произошел взрыв, все же начнут демонтировать без отселения жильцов. В мае этого года на Заводскую, 14, приезжал глава свердловского управления СКР Валерий Задорин, который тогда лично пообещал, что никаких работ по дому, пока в нем живут люди, не будет. Однако в ноябрьском письме жителям из минстроя Свердловской области все же говорится о том, что демонтаж может быть начат вскоре. «В августе 2017 года разработана технология бесшумной алмазно-канатной резки с созданием воздушного зазора между первым и вторым подъездами, позволяющая выполнить демонтаж конструкций первого подъезда без отселения жителей. После окончания работ по утеплению и прохождения экспертизы проекта демонтажа первого подъезда можно будет приступать к демонтажу разрушенного подъезда», – говорится в письме за подписью главы свердловского минстроя Михаила Волкова.

Надо напомнить, что весной 2017-го СУ СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело в отношении главы Управления капстроительства Первоуральска Алексея Черных как раз из-за того, что первый подъезд собирались демонтировать без расселения жильцов. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по ч. 1 ст. 293 «Халатность». «Проведение ремонтных работ, в целях уменьшения затрат администрации Первоуральска, не подразумевало временного отселения жильцов из ремонтируемого дома, в связи с чем противоправными действиями должностного лица были поставлены под угрозу жизнь и здоровье граждан», – ранее поясняли «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области.

Но и сейчас в СК держат вопрос по Вересовке на контроле. Там заверяют: демонтажа без отселения жильцов не будет, несмотря на письмо минстроя Свердловской области. «В адрес следственного управления поступило письмо из администрации за подписью главы Валерия Хорева, где черным по белому написано, что работы по демонтажу конструкций первого подъезда планируется проводить только после отселения жильцов», – сказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве строительства региона на запрос «Нового Дня» о том, будут ли все же проводить демонтаж без отселения жильцов, ответили отрицательно. Там также сообщили, что сначала будет построен дом, туда вселят людей с Заводской, 14, а уже после начнутся работы по демонтажу первого подъезда.

И надежда на то, что расселение все же возможно, есть. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации Первоуральского ГО, было решено расселить дом, хоть он и не признан аварийным. Муниципалитет выделил участок земли под строительство нового здания. Наша съемочная группа побывала на пустыре, где должны начаться работы. «Муниципалитет выделил площадку под строительство рядом с этим домом, согласно пожеланиям жителей. К ней подведены все коммуникации. Документация передана проектировщикам», – рассказали в пресс-службе местной мэрии. Там же отметили, что строительством будет заниматься компания из Екатеринбурга, а курировать вопрос – минстрой региона.

Ссылаясь на письма из ведомства, жильцы указывают, что переселить в новое здание их должны уже к следующему отопительному сезону, то есть осенью 2018 года. «Мы все надеемся-надеемся, но уже никому не верим», – говорят они.

Между тем расследование обоих уголовных дел, касающихся дома в Вересовке, продолжается, хотя новых фигурантов в нем не появилось. По крайней мере, пока. «Продолжаются допросы, проводится сбор большого количества документов для комплексной и строительно-технической экспертизы. Следствие намерено проверить действия должностных лиц на предмет непризнания дома аварийным при том, что он не пригоден для проживания, но в нем проживают граждане», – сообщили в региональном СУ СКР. Напомним, что в Первоуральске с момента обрушения дома сменилось пять глав администрации.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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