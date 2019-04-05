Плесень и сырость. Жильцов новостройки, куда расселили людей после взрыва газа, обвинили в ошибках эксплуатации

Жильцы дома в поселке Вересовка в Первоуральском городском округе пожаловались в местную администрацию на плесень и сырость, которые появились на стенах и потолках квартир новостройки. Речь идет о доме, в который людей расселили из пятиэтажки, пострадавшей от взрыва газа. ЧП случилось больше 20 лет назад, и все это время люди жили в опасном здании, грозящем рухнуть. Только в конце прошлого года им дали новое жилье, но и оно оказалось с дефектами.

«Заместитель главы Артур Гузаиров и сотрудники первоуральского управления капстроительства и комитета по управлению имуществом провели обследование помещения, зафиксировали факт наличия пятен на стенах и потолках квартир на верхних этажах. Все замечания зафиксированы», – сообщили в пресс-службе мэрии Первоуральска.

Между тем, как пояснили «Новому Дню» в департаменте по государственному жилищному и строительному надзору Свердловской области, при сдачие объекта в эксплуатацию никаких дефектов выявлено не было. Об этом рассказал начальник отдела строительного надзора за объектами жилья Алексей Кутузов. «На момент проведения итоговых контрольно-надзорных мероприятий все проектные решения были выполнены в полном объеме. Жалобы к нам поступали – по пятнам на потолках после вскрытия натяжных потолков, хотя я на фотографиях не вижу ни плесени, ни пятен, но, может быть, они не отражают действительного положения дел. Возможно, здесь идет вопрос соблюдения правил эксплуатации, микроклимата в помещениях. На момент итоговой проверки – мы проверяем объект визуально в полном объеме, всю проектную документацию в том числе, и фактическое выполнение всех работ, – замечаний и нарушений не было выявлено», – сказал собеседник агентства, отметив, что застройщик несет гарантийные обязательства в течение пяти лет.

Заказчиком строительства выступало ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В учреждении «Новому Дню» сообщили, что строительство вела компания «Стройтэк» в рамках госконтракта. Однако вины застройщика в УКС не нашли. «Был осуществлен выезд комиссии на объект. В результате осмотра было выявлено, что жителями квартир не поддерживается температурно-влажностный режим, не используются клапаны инфильтрации воздуха и установленные электрические вентиляторы, в связи с чем образуется конденсат на поверхности стекол оконных блоков, подоконниках, поверхностных наружных стен и плите перекрытия. Все выявленные во время обхода квартир недостатки были указаны в актах, а те были направлены в адрес подрядной организации с требованием устранить замечания в рамках гарантийных обязательств. Жители проинформированы о необходимости поддержания нормативного температурно-влажностного режима», – сообщили в УКС в ответ на запрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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