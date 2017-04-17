Путин принял отставку Евгения Куйвашева / И назначил его врио

Публикации за 17.04.17

Затянувшаяся пауза по назначению врио свердловского губернатора наконец завершилась. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Куйвашева на должность врио губернатора Свердловской области до подведения итогов губернаторских выборов, которые состоятся 10 сентября.

«В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», – говорится в приводимом тексте указа. Отмечается, что указ вступает в силу с сегодняшнего дня, дня его подписания.

Напомним, ожидание началось еще в феврале. Ситуация подогревалась тем, что в традиционно активном политически регионе, которым является Свердловская область, практически ежедневно множились самые разнообразные версии по поводу того, кого может поддержать федеральная власть на губернаторских выборах. Оценки экспертами шансов Евгения Куйвашева колебались от «почти 100%» до «50 на 50». Предполагалось, что кандидатами от партии власти могли стать, например, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, теперь уже бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко, или руководитель Агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Была версия и о неназванном «охраннике Путина». То, что Старая Площадь не спешила с решением, эксперты относили на счет того, что выбор был непростым: в рейтингах глав регионов свердловский губернатор выше «середнячков» никогда не поднимался.

Теперь, когда глава государства определился со своим решением, Евгению Владимировичу предстоит новое испытание – выборы, первые в его жизни. По данным NDNews.ru, началась разработка предвыборного слогана, размещены первые заказы на видеоролики, баннеры.

Напомним, Евгений Владимирович возглавил Свердловскую область 29 мая 2012 года – за несколько дней до возвращения в Россию губернаторских выборов. До этого он занимал должность полпреда президента по УрФО, перед этим – заместителя полпреда, еще раньше – главы администрации Тюмени, Тобольска и поселка Пойковский Ханты-Мансийского АО.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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