NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.04.17

Куйвашев рассказал об отставке правительства

Куйвашев рассказал об отставке правительства

Сегодня на заседании правительства Свердловской области врио губернатора Евгений Куйвашев прокомментировал возможную отставку правительства. Назначенный глава региона решил не распускать команду, потому что в целом, по его мнению, в области все хорошо, правда, есть проблемы с зарплатами и инвестициями.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Евгений Куйвашев только что на заседании правительства заявил, что действующий состав правительства продолжит работать без приставки и.о. – то есть никого роспуска не будет. «Мы идем на выборы единой командой. Доверие президента оказано не только мне, но и всей моей команде. Мы идем на выборы, механизм которых обсудим в ближайшее время», – сообщил врио губернатора. Он также заметил, что область показала хорошие результаты в целом, правда, есть и проблемы. Среди них Куйвашев отметил недовыполненный план по инвестициям и тот факт, что средняя зарплата по региону отстает от средней по стране. «В реальной экономике, не в бюджете, ибо мы не можем на нее напрямую влиять», – добавил чиновник. Как согласовываются проблемы с зарплатами и в инвестполитике с «хорошими результатами в целом», врио решил не пояснять.

Напомним, 17 апреля Владимир Путин принял досрочную отставку Евгения Куйвашева и назначил его врио губернатора. Что пережила область за пятилетку под управлением Куйвашева, NDNews.ru вспоминал вчера.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

В загоревшейся квартире в Туринске погиб четырехлетний мальчик: пожар начался с часов. / Мэрия Екатеринбурга за счет федеральных денег построит две улицы в Академическом районе. / 19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter