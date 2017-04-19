Куйвашев рассказал об отставке правительства

Публикации за 19.04.17

Сегодня на заседании правительства Свердловской области врио губернатора Евгений Куйвашев прокомментировал возможную отставку правительства. Назначенный глава региона решил не распускать команду, потому что в целом, по его мнению, в области все хорошо, правда, есть проблемы с зарплатами и инвестициями.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Евгений Куйвашев только что на заседании правительства заявил, что действующий состав правительства продолжит работать без приставки и.о. – то есть никого роспуска не будет. «Мы идем на выборы единой командой. Доверие президента оказано не только мне, но и всей моей команде. Мы идем на выборы, механизм которых обсудим в ближайшее время», – сообщил врио губернатора. Он также заметил, что область показала хорошие результаты в целом, правда, есть и проблемы. Среди них Куйвашев отметил недовыполненный план по инвестициям и тот факт, что средняя зарплата по региону отстает от средней по стране. «В реальной экономике, не в бюджете, ибо мы не можем на нее напрямую влиять», – добавил чиновник. Как согласовываются проблемы с зарплатами и в инвестполитике с «хорошими результатами в целом», врио решил не пояснять.

Напомним, 17 апреля Владимир Путин принял досрочную отставку Евгения Куйвашева и назначил его врио губернатора. Что пережила область за пятилетку под управлением Куйвашева, NDNews.ru вспоминал вчера.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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