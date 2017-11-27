Слух дня: Законопроект о екатеринбургских выборах отложили на зиму из-за амбиций мэрии

Администрация Екатеринбурга бьется за мажоритарную городскую думу и всеми силами оттягивает внесение законопроекта об изменении схемы выборов муниципальных депутатов.

Предполагалось, что предварительное решение будет принято сегодня на заседании комитета по вопросам законодательства заксо, но депутаты так и не получили документ. Поскольку больше в этом году комитет собираться не будет, ожидаемый законопроект откладывается на февраль 2018 года.

Как говорят источники РИА «Новый День», такая ситуация выгодна администрации Екатеринбурга, которая заинтересована в стопроцентно одномандатной думе. Однако в резиденции губернатора склоняются к варианту 25/75, то есть в ЕГД должно остаться 10 депутатов-списочников и 26 депутатов-одномандатников.

«Сейчас мэрия ищет аргументы, чтобы продавить решение о ликвидации партийных списков. Идет обсуждение с областью, но пока стороны не пришли к единому мнению. Поэтому законопроект до сих пор не внесен. Чтобы его принять, еще есть запас по времени – январь или февраль следующего года», – отмечают источники.

Добавим, что в случае позднего принятия решения заксо городским властям придется работать «впритык». После изменения формата выборов в думу Екатеринбурга депутатам будет необходимо внести поправки в городской устав, а затем избирком должен представить новую нарезку избирательных округов. Все эти изменения необходимо провести до конца февраля 2018 года.

Мажоритарная система выборов в Екатеринбурге в первую очередь выгодна «Единой России». Традиционно партия власти имеет невысокий рейтинг в уральской столице, поэтому в думе могут оказаться представители оппозиции «по спискам». Зато работа в округах ставит кандидатов ЕР в более выигрышную позицию за счет поддержки властей и админресурса.

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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