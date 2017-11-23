Успеть до 24:00 – законопроект о екатеринбургских выборах до сих пор не внесен

Ожидаемый законопроект об изменении способа формирования екатеринбургской и нижнетагильской городских дум в заксобрание до сих пор не поступил.

Как сообщила РИА «Новый День» советник председателя заксобрания Елена Воронова, на момент проведения совета заксо сегодня утром документ еще не был внесен. Тем не менее, он еще может оказаться в повестке ближайшего заседания, если поступит до 24:00. Пока же законопроект без номера о внесении изменений в Избирательный кодекс области предварительно включен в проект повестки с примечанием «в случае поступления законопроекта».

Напомним, несмотря на то, что официально законопроекта еще никто не видел, в кулуарах ходит информация о том, что была принята более мягкая версия реформы. Из двух вариантов – полностью отказаться от «списочных» депутатов или снизить их долю – был выбран второй, сообщают источники. Документ предпишет муниципальным образованиям установить долю «партийных» мандатов в местных думах на уровне не ниже 25 процентов. Сейчас этот показатель – 50 процентов. По данным агентства, после реформы в Екатеринбургской думе будет 10 депутатов, избранных по спискам, и 26 – избранных по округам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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