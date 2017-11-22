Все-таки 25/75? В Екатеринбурге начался процесс частичной отмены партийных списков

Не позднее чем завтра утром в заксобрание Свердловской области с большой долей вероятности будет внесён законопроект о частичной отмене партийных списков на муниципальных выборах в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», о поступлении законопроекта, скорее всего, будет объявлено завтра на заседании заксо. Тогда же будет сформирован примерный проект повестки заседания на 5 декабря. Законопроекты, внесённые позже, автоматически перейдут на заседание 19 декабря, а это – самый крайний срок изменения правил выборов в ЕГД 2018 года.

По данным агентства, законопроект подготовил губернатор Евгений Куйвашев. Из двух вариантов – полностью отказаться от «списочных» депутатов или снизить их долю – был выбран второй. Документ предпишет муниципальным образованиям установить долю «партийных» мандатов в местных думах на уровне не ниже 25 процентов. Сейчас этот показатель – 50 процентов. По данным агентства, после реформы в Екатеринбургской думе будет 10 депутатов, избранных по спискам, и 27 – избранных по округам. Ожидается, что уже на следующей неделе законопроект будет рассмотрен профильным комитетом под руководством единоросса Владимира Никитина, а на пленарном заседании 5 декабря депутаты примут его сразу в трех чтениях.

После подписания закона губернатором, его официальной публикации и вступления в силу будет необходимо внести изменения в Избирательный кодекс, а затем в дело вступят депутаты дум Екатеринбурга и Нижнего Тагила, которым нужно будет принять соответствующие изменения в уставы городов. По всей вероятности, договоренности об этом с руководством Екатеринбурга уже достигнуты. Косвенно это подтвердил на прошлой неделе глава города Евгений Ройзман. Комментируя возможную реформу, он заявил, что решение будет приниматься на областном уровне, и дума, если хочет на что-то повлиять, должна выработать консолидированное мнение. «В чем я лично сомневаюсь. Нас просто поставят перед фактом», – добавил мэр. Затем начнется работа горизбиркомов – формирование новых избирательных участков, набор и обучение сотрудников для них. Для Екатеринбурга эта задача более актуальна, чем для Нижнего Тагила: в областном центре выборы состоятся уже в следующем году, тогда как тагильчане выбрали себе новых депутатов только два месяца назад.

Напомним, разговоры в кулуарах о полной или частичной отмене партийных списков в Екатеринбурге и Тагиле ходили уже давно и очень тревожили представителей КПРФ, Справедливой России и ЛДПР. Настолько, что 17 октября на заседании совета политических партий при полпреде Игоре Холманских представители оппозиции Александр Ивачев, Дмитрий Ионин и Антон Гусев рассказали ему о своей беде, несмотря на то, что заседание было посвящено совсем другой теме. Добавим, что, по слухам, в этот момент уже было готово два варианта законопроекта – о полной и частичной отмене списков, причем шансы внесения первого были несколько выше. Но в конце концов было решено оставить оппозиции четверть мандатов. Не исключено, что решение было принято под влиянием Москвы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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