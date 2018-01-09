Мэрия хочет переписать устав Екатеринбурга к осени 2018 года

Администрация Екатеринбурга рассматривает возможность масштабной редакции городского устава. Новый документ может быть принят в конце срока действующего созыва городской думы.

«В устав были внесены десятки изменений в связи с поправками в региональном и федеральном законодательстве. Документ стал противоречивый, разорванный. Итогом работы думы, возможно, станет новый устав, в котором будут отражены вопросы об избрании главы и депутатов и другие вопросы», – сообщили РИА «Новый День» в мэрии.

Для екатеринбургских депутатов подобная инициатива оказалось новостью. Дмитрий Сергин сообщил агентству, что никакого проекта «переписанного» городского устава в думу не вносилось. Пока парламентарии активно обсуждают только возможные изменения в системе выборов ЕГД, которые найдут отражение в уставе Екатеринбурга после принятия соответствующего областного закона. Тем не менее, Сергин не исключил возможности редактирования главного городского документа в будущем. «На моей памяти действующий устав принимался в 2005 году, под излет работы думы третьего созыва. Потом в него неоднократно вносились различные изменения, корректировки. Сейчас устав города действительно неудобно читать из-за множества правок. По моему убеждению, когда накапливается критическая масса изменений в документе, логично его утвердить в новой редакции. Но в каком виде это будет – я не знаю», – прокомментировал депутат.

«Устав полностью переделать невозможно, это основной городской документ, в нем можно скорректировать только некоторые пункты. Конечно, обсуждаемо и ожидаемо изменение управленческой схемы города, но не думаю, что администрация будет вносить что-то конкретное до выборов президента РФ», – также отметил политолог Александр Пирогов.

Напомним, сейчас в кулуарах резиденции губернатора обсуждается вариант реформы системы выборов Екатеринбурга, согласно которому прямые выборы мэра будут заменены на конкурсную схему избрания главы, а доля партийных депутатов в муниципальной думе снизится до 25% (сейчас этот показатель составляет 50%). Законопроект в региональное заксобрание до сих пор не поступил. Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга поддерживает полную отмену партийных списков в муниципальной думе и вступила в переговоры с областью.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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