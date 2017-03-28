«Даешь полную остановку общественного транспорта!» – водители и кондукторы Екатеринбурга вышли на митинг против нищенских условий существования (ВИДЕО)

Публикации за 28.03.17

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В Екатеринбурге прошел митинг работников общественного транспорта. На площади Обороны собрались работники муниципальных Трамвайно-троллейбусного управления и Объединения автобусных предприятий. Работа городского транспорта при этом не встала – на площадь пришли те, у кого сегодня выходной. Митингующие – их было около 200 человек – говорили о проблемах, сравнивали зарплаты свои и чиновников, обращались к Путину и призывали к общегородской забастовке общественного транспорта.

Протест вызван систематической задержкой зарплаты в ЕМУП ТТУ и ЕМУП МОАП. «В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность. Работники решительно настроены к массовым протестным действиям», – добавили в организации.

На площади Обороны собралось около 200 человек, многие – с транспарантами. Основные лозунги и призывы – «отдайте зарплату». Оказалось, что заработная плата работников составляет не более 14-15 тысяч – при условии работы без выходных. Но выступающие говорили и о проблемах нищей жизни транспортных предприятий – в гаражах нет запчастей и инструментов для ремонта, у работников нет даже спецодежды, большинство новых автобусов простаивают – не выдерживают уральских дорог и ломаются, а на запчасти денег нет.

«Стоимость проезда в общественном транспорте уже 28 рублей», – рассказывает кондуктор Римма Чижик. – И спрашивают с нас обычные горожане – почему так долго нет автобусов-троллейбусов, да почему так дорого за проезд. А что мы можем ответить? Что сами на 14 тысяч пытаемся прожить, заплатить коммуналку кредитов набрали, и что боимся домой идти – придут сегодня долги за кредиты трясти или нет?!». «Почему у нас 8 лет не повышали зарплату, а губернатор себе 62 оклада положил, Якоб – в 4 раза повысил? Кто у нас «человек труда» получается?» – вопрошал со сцены следующий оратор. «Даешь полную остановку общественного транспорта! Только тогда к нашим проблемам прислушаются, вот тогда и получим зарплаты», – кричат в толпе.

Об убыточности муниципального транспорта и высокой долговой нагрузке транспортных предприятий власти Екатеринбурга говорят с начала года. Часть экономических проблем в мэрии объясняли тем, что никто не платит транспортникам компенсацию за проезд льготников, именно поэтому с середины февраля администрация Екатеринбурга повысила стоимость безлимитного социального проездного. В конце января из-за долгов в подразделениях МОАП на два дня отключали электричество и более чем на неделю – телефонную связь. В ЕМУП ТТУ был сокращен штат сотрудников, а премия за январь снизилась на 50%. Также предприятия должны за потребленные коммунальные ресурсы.

Вчера прокуратура Железнодорожного района возбудила административное дело п ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») в отношении ЕМУП «МОАП». Задолженность по выплате заработной платы за февраль 2017 года перед 1709 работниками составляет 9,4 млн рублей.

Решить проблемы перевозчиков в администрации планировали за счет оптимизации маршрутной сети, запланированной на 1 июля 2017 года, однако реформа была перенесена на 2019 год.

Напомним, митинг екатеринбургских транспортников уже не первый в области. В Сысерти 31 января был остановлен общественный транспорт – бастующие водители Сысертского АТП передали свои заявления руководителю СК по Свердловской области Валерию Задорину. Главного следователя региона попросили разобраться в сложившейся на предприятии ситуации – зарплату работникам не выплачивали с августа, маршруты сокращены, бастующим водителям пригрозили увольнениями, предприятие обанкрочено. В феврале из-за бумажной неразберихи и недальновидности чиновников Белоярского автобусное сообщение было прекращено на несколько дней, а пенсионеры были вынуждены передвигаться «автостопом».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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