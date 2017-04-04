Митинги помогли? Сотрудникам МОАП погасили долг по зарплате

Публикации за 04.04.17

Руководство ЕМУП МОАП сдержало слово. К началу апреля сотрудники предприятия полностью получили свою зарплату.

Напомним, после митинга транспортников, где водители и кондукторы, в том числе, требовали погасить задолженность по зарплате, гендиректор МОАП Владимир Кайсаров прокомментировал ситуацию на предприятии. Он признал наличие долга и пообещал, что полностью долг по зарплате будет погашен к 3-4 апреля. «Да, задолженность по зарплате уже погашена», – прокомментировала сегодня корреспонденту NDNews.ru руководитель первичной профсоюзной организации ЕМУП МОАП Татьяна Иванова.

Неделю назад сотрудники транспортных предприятий Екатеринбурга вышли на митинг. Протест был вызван систематической задержкой зарплаты и ее нищенским размером в ЕМУП ТТУ и ЕМУП МОАП. «В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность. Работники решительно настроены к массовым протестным действиям», – комментировали профсоюзники. За неделю до акции протеста руководителей ЕМУП МОАП И ЕТТУ вызвали в прокуратуру давать объяснения о ситуации, сложившейся в муниципальных предприятиях. А за день до митинга прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга обратилась в суд для защиты законных прав сотрудников ЕМУП «МОАП», в отношении предприятия было возбуждено административное дело п ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Добавим, в конце марта МОАП попросил в долг 20 млн рублей, предприятие берет кредит на два года под 14,25 % годовых.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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