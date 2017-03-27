Прокуратура Екатеринбурга потребовала выдать зарплату транспортникам

Публикации за 27.03.17

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга обратилась в суд для защиты законных прав сотрудников ЕМУП «МОАП», не получивших вовремя заработную плату.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль 2017 года перед 1709 работниками в сумме 9,4 млн рублей. Прокуратура направила 149 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму 2 млн 630 тыс. руб., в отношении предприятия – ЕМУП «МОАП» – возбудила административное дело п ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Напомним, на завтра, 28 марта, назначен митинг екатеринбургских транспортников. Ожидается, что на площади Обороны соберется около 500 человек – водители и кондукторы ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ. Также участники акции намерены просить сохранить общественный транспорт в Екатеринбурге. Организатором митинга выступает Свердловская территориальная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ. По данным профсоюза, к ним в последние месяцы поступают многочисленные обращения и жалобы работников о снижении уровня заработной платы и систематической задержке выплат. Так, имеется текущая задолженность по выплате заработной платы в ЕМУП МОАП (за декабрь 2016 года выплаты завершились лишь 31 января 2017 года). В ЕМУП ТТУ был сокращен штат сотрудников, а премия за январь – уменьшилась на 50%. Также предприятия должны за потребленные коммунальные ресурсы. Там периодически отключают свет и телефоны.

«В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров, у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность», – сообщается на сайте Свердловской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

На Урале полицейские вытащили водителя из загоревшегося автомобиля. / Дополнение к анонсам. / Избитый уралец засудил врачей, которые не смогли обнаружить перелом челюсти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»