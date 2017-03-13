Очередной митинг на Урале: сотрудники ТТУ и МОАП Екатеринбурга выйдут на площадь с требованиями выплатить зарплату и сохранить рабочие места

Публикации за 13.03.17

28 марта в Екатеринбурге пройдет митинг работников транспортных предприятий. Ожидается, что на площади Обороны соберется около 500 человек – водители и кондукторы ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ. По данным профсоюзов, сотрудникам задерживают зарплату, не выплачивают премию. Также участники акции намерены просить сохранить общественный транспорт в Екатеринбурге.

Организатором митинга выступает Свердловская территориальная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ. Судя по информации на сайте организации, решение о проведении акции протеста было принято на заседании президиума, в котором участвовали работники предприятий Екатеринбурга.

По данным профсоюза, к ним в последние месяцы поступают многочисленные обращения и жалобы работников о снижении уровня заработной платы и систематической задержке выплат. Так, имеется текущая задолженность по выплате заработной платы в ЕМУП МОАП (за декабрь 2016 года выплаты завершились лишь 31 января 2017 года). В ЕМУП ТТУ был сокращен штат сотрудников, а премия за январь – уменьшилась на 50%. Также предприятия должны за потребленные коммунальные ресурсы. Там периодически отключают свет и телефоны.

«В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров, у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность», – сообщается на сайте Свердловской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

При этом профсоюзы уже обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в проблемах транспортных предприятий Екатеринбурга, просили сохранить и систему общественного транспорта, и сотрудников. Обращение было направлено главе региона еще в октябре 2016 года, но ответ, по данным профсоюза, так и не получен.

На митинг 28 марта в Екатеринбурге выйдут до 500 работников ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ. Среди требований – сохранить рабочие места, сохранив муниципальный пассажирский транспорт; не допускать задержки по выплате заработной платы; повысить зарплату до уровня не ниже средней по региону.

Напомним, ранее акции протеста устраивали транспортники Сысерти. Из-за огромного долга по зарплате в январе многие водители отказались выйти в рейсы, устроив забастовку. Было парализовано сообщение с соседними населенными пунктами. Выплаты зарплат начались только после вмешательства прокуратуры и Следственного комитета, но полностью долг до сих пор не погашен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

Бюджетников Екатеринбурга начнут переводить на карты «Мир» с июля. / В Дегтярске в очередной раз приостановили на 3 месяца деятельность «свинцового» завода. / Школьница ударила сверстницу ножом в шею и грудь – подробности ЧП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»