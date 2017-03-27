Задолжавший зарплату сотрудникам МОАП берет кредит на 20 миллионов

Публикации за 27.03.17

Автотранспортный МУП Екатеринбурга просит займ на 20 млн рублей. Между тем сотрудники предприятия, которые устали ждать свою зарплату, завтра выйдут на митинг.

На сайте госзакупок появился аукцион от ЕМУП МОАП – автотранспортное предприятие просит открыть кредитную линию на 20 миллионов рублей под 14,25 % годовых. Кредит должен быть выдан на 730 дней. Максимальная сумма контракта – около 5,7 млн рублей. Погашать долг МОАП планирует в последние три месяца по 6 млн 667 тысяч рублей. Заявки принимаются до 10 апреля, аукцион пройдет 14 апреля. Как указано, цель кредитования – пополнение оборотных средств.

Добавим, попутно МОАП ищет исполнителей по другому контракту, «оказание охранных услуг». Его стоимость около 18,9 млн рублей. Требуется 22 охранника на объекты по шести адресам сроком на год, с 1 мая этого года до 1 мая следующего.

Как уже писал NDNews.ru, завтра сотрудники предприятия выходят на митинг. Ожидается, что на площади Обороны соберется около 500 человек – водители и кондукторы ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ. По данным профсоюзов, сотрудникам задерживают зарплату, не выплачивают премию. Также участники акции намерены просить сохранить общественный транспорт в Екатеринбурге. По данным профсоюза, к ним в последние месяцы поступают многочисленные обращения и жалобы работников о снижении уровня заработной платы и систематической задержке выплат. Так, имеется текущая задолженность по выплате заработной платы в ЕМУП МОАП (за декабрь 2016 года выплаты завершились лишь 31 января 2017 года). В ЕМУП ТТУ был сокращен штат сотрудников, а премия за январь – уменьшилась на 50%. Также предприятия должны за потребленные коммунальные ресурсы. Там периодически отключают свет и телефоны. Сегодня стало известно, что рассчитаться с долгами по зарплате у руководства предприятия потребовала прокуратура – по данным надзорного ведомства, сумма долга составляет 9,4 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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