«Не помню задержек по зарплате», – руководство ТТУ и МОАП ответило голодным кондукторам

Публикации за 28.03.17

Руководство ТТУ, сотрудники которого вышли сегодня на митинг, прокомментировало ситуацию на предприятии. Замгендиректора рассказал, что не припоминает о задержках зарплат с 1981 года. Рядовые сотрудники МУПа между тем жалуются на условия работы.

В администрации Екатеринбурга решили дать ответ сегодняшнему митингу транспортников. Пресс-релиз мэрии начинается словами: «Руководители муниципальных транспортных предприятий уральской столицы рассказали о финансовой ситуации, зарплатах и планах работы». Высказался, в частности, замгендиректора Трамвайно-троллейбусного управления Александр Серебренников. «На сегодняшний день Трамвайно-троллейбусное управление не имеет долгов перед работниками по заработной плате, деньги выплачиваются без задержек. Причем я не помню задержек зарплаты с момента начала работы – с 1981 года», – подчеркнул он. Еще один комментарий – от исполняющего обязанности директора Екатеринбургского метрополитена Павла Разумова – суть его аналогична, никаких проблем нет. Впрочем, и в скандалах с задержками по зарплате метрополитен пока замечен не был. А вот комментария руководства МОАП в пресс-релизе почему-то нет.

Между тем буквально вчера прокуратура Железнодорожного района потребовала рассчитаться с долгами по зарплате от руководства МОАП – по данным надзорного ведомства, сумма долга составляет 9,4 млн рублей. А у сотрудников ТТУ где-то «потерялись» 50 % январской премии. А ровно две недели назад руководителей ЕМУП МОАП И ЕТТУ вызывали в прокуратуру. «Ситуация на ЕМУП МОАП и ЕТТУ нами анализируется давно, ранее руководителям предприятий вносилось предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. По состоянию на сегодняшний день (14 марта, – прим. ред.) задолженность МОАП и ЕТТУ по выплате премий за февраль 2017 года составляет 10 миллионов рублей. Долги возникли перед 1730 работниками», – рассказывала ранее прокурор города Светлана Кузнецова.

Добавим, уже после выхода публикации из администрации города пришел видеокомментарий гендиректора МОАП Владимира Кайсарова. На видео он фактически расписывается в ошибках руководства по управлению – ежегодно для предприятия начало года очень тяжелое в финансовом плане, то есть это прогнозируемая ситуация. «Второй месяц складывается ситуация, когда мы вынуждены задерживать зарплату. Причина – первый квартал для нашего предприятия, для таких предприятий всегда провальный, январь-февраль низкодоходные месяцы. На сегодняшний день задержка составляет две недели», – рассказывает Кайсаров. Он пообещал, что долг будет погашен к 3-4 апреля, но при этом почему-то сообщил, что «выровняется ситуация в апреле-мае».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5TaK54_iUPg&rel=0">Video</a> Полную версию оправданий гендиректора можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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