Руководство МОАП и ЕТТУ вызвано в прокуратуру Екатеринбурга / Повод – долг по зарплате в 10 миллионов рублей и грядущие митинги

Публикации за 14.03.17

Руководителей ЕМУП МОАП И ЕТТУ вызвали в прокуратуру Екатеринбурга в связи с грядущей акцией протеста работников транспортных предприятий, которые жалуются на невыплату заработной платы и сокращение рабочих мест. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила прокурор города Светлана Кузнецова.

«На 28 марта анонсирован в Екатеринбурге митинг. Ситуация на ЕМУП МОАП и ЕТТУ нами анализируется давно, ранее руководителям предприятий вносилось предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. По состоянию на сегодняшний день задолженность МОАП и ЕТТУ по выплате премий за февраль 2017 года составляет 10 миллионов рублей. Долги возникли перед 1730 работниками. При этом ранее прокуратура Железнодорожного района направляла в суд 29 исковых заявлений по выплате зарплаты на МОАП на сумму 386 тыс. рублей. Ситуацию мы держим на контроле, руководство указанных предприятий приглашено в прокуратуру города для дачи объяснений», – рассказала Кузнецова.

Напомним, митинг работников транспортных предприятий состоится 28 марта на площади Обороны. Ожидается, что на акции протеста соберутся около 500 человек – это водители и кондукторы ЕМУП МОАП и ЕМУП ТТУ. Среди требований – сохранить рабочие места, не допускать задержки по выплате заработной платы, повысить зарплату до уровня не ниже средней по региону. Организатором митинга выступает Свердловская территориальная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

По данным профсоюза, к ним в последние месяцы поступают многочисленные обращения и жалобы работников о снижении уровня заработной платы и систематической задержке выплат. Так, имеется текущая задолженность по выплате заработной платы в ЕМУП МОАП (за декабрь 2016 года выплаты завершились лишь 31 января 2017 года). В ЕМУП ТТУ был сокращен штат сотрудников, а премия за январь снизилась на 50%. Также предприятия должны за потребленные коммунальные ресурсы. Там периодически отключают свет и телефоны.

«В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность», – сообщается на сайте Свердловской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

При этом профсоюзы уже обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в проблемах транспортных предприятий Екатеринбурга, просили сохранить и систему общественного транспорта, и сотрудников. Обращение было направлено главе региона еще в октябре 2016 года, но ответ, по данным профсоюза, так и не получен.

Что касается ожидаемых блэкаутов МОАП и ЕТТУ, то этот вопрос также пришлось решать прокурорским работникам. «На эту тему состоялось совещание, в ходе которого прозвучало, что у транспортных предприятий сложная экономическая ситуация, поэтому возникли долги по оплате энергоресурсов. По итогам совещания был разработан график погашения задолженности. МОАП сейчас полностью его погасило, у ЕТТУ этот срок перенесен на 28 марта», – уточнила сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель прокурора города Венера Курьякова.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

В результате паводка на Среднем Урале может подтопить 11 населенных пунктов. / На «Библионочь» в Екатеринбурге приедет лауреат «Большой книги». / Житель Каменска-Уральского заплатил приставам 615 тысяч рублей, чтобы улететь в Таиланд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»