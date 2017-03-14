В ЕМУП ТТУ и Ельцин-центре ограничили подачу отопления и горячей воды за долги

Публикации за 14.03.17

Энергетики частично ограничили подачу тепла и горячей воды нескольким предприятиям-должникам, в их число попали Ельцин-центр, ЕМУП ТТУ, Центр международной торговли и другие. Если в течение пяти дней долги не будут погашены, здания останутся без этих коммунальных благ.

Как сообщает пресс-служба свердловского филиала «Энергосбыт Плюс», самый большой долг за тепло и горячую воду на данный момент у ЕМУП ТТУ – почти 9 миллионов рублей. Ельцин-центр задолжал 3,3 миллиона, Центр международной торговли – почти 2,5 миллиона. Также небольшие долги есть у других предприятий.

Все предприятия должны пока снизить потребление тепловой энергии в собственных теплоузлах в присутствии инспектора «ЭнергосбытПлюс», – уточнили в пресс-службе. После этого у них будет 5 дней, чтобы расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, энергетики угрожают отключить отопление и горячую воду полностью.

В пресс-службе Ельцин-центра NDNews.ru сообщили, что об ограничении также узнали из сообщения пресс-службы «ЭнергосбытПлюс». «Пока горячая вода и отопление есть. Как только получим информацию, мы сообщим», – пообещали там.

Напомним, ранее ОАО «ЭнергосбытПлюс» угрожало 22 февраля ограничить энергоснабжение ЕМУП «ТТУ» за долг в размере 4,5 миллиона рублей. Но ТТУ успело рассчитаться с долгами до блэкаута.

Ельцин-центр до сих пор не отдал в бюджет Свердловской области почти 2,5 миллиарда, которые выделялись на строительство. Руководство тогда объясняло это тем, что в аренду сдано всего 20% офисных площадей, и пока прибыли недостаточно для покрытия всех расходов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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