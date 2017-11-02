Депутаты взяли с Ельцин-центра долг недвижимостью. И тут же отдали ее обратно бесплатно

Депутаты заксобрания только что приняли в казну от Ельцин-центра недвижимость площадью 7652 кв. м в счёт уплаты процентов по долгу организации. Затем тут же предоставили эти метры центру обратно – в безвозмездное пользование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», докладчиком выступил и. о. главы МУГИСО Сергей Сосновских. Он напомнил, что недавно Ельцин-центр вернул области основной долг в размере 2 млрд рублей, но остались ещё проценты на сумму 598 млн рублей. В качестве уплаты этой суммы центр передаёт в областную казну недвижимость площадью 7652 кв. м. Но в соответствии с соглашением об отступном те же площади область снова передаёт центру в безвозмездное пользование как социально-ориентированной организации.

Такая схема понравилась не всем депутатам. «А деньгами не пробовали взять?» – поинтересовался Евгений Зяблицев. «Можно было бы попробовать, но у фонда в настоящее время таких средств нет», – ответил Сосновских.

Александр Ивачев согласился с Зяблицевым и заявил, что предложенная правительством схема фактически означает «прощение» долга по процентам. Кроме того, отметил коммунист, вряд ли те 2 млрд, которые недавно были возвращены области, были заработаны самим центром. «Вероятно, это была чья-то благотворительность. Так зачем нам торопиться закрывать этот вопрос, может быть, есть возможность решить его иначе?» – предположил Ивачев. На что и.о. министра подчеркнул, что если «метры» не отдать в пользование Ельцин-центра немедленно, то области самой придётся тратиться на их содержание. Только охрана и уборка этих площадей, заявил он, обойдётся в 10 млн в месяц, а таких денег у области нет. Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин закрыл дискуссию, заявив, что депутаты вообще должны быть благодарны неизвестным «благотворителям» за то, что основной долг Ельцин-центра наконец погашен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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