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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

Куйвашев не знает, когда Ельцин Центр вернет области долг

Куйвашев не знает, когда Ельцин Центр вернет области долг

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не смог сообщить, когда региональный бюджет вернет деньги, которые были отданы на строительство Ельцин Центра. Два с половиной миллиарда рублей не помешали бы областной казне, однако взыскивать их не торопятся.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вопрос о возврате денег на сегодняшнем заседании заксо, где г-н Куйвашев отчитывался перед депутатами, задал представитель КПРФ Александр Ивачев. Как заявил в ответ губернатор, долг с Ельцин Центра никто не списал. «Мы следим, насколько успешно у них идут дела, как только у них появятся средства, они рассчитаются. Уверен, что мы продвинемся уже в этом году», – сказал Евгений Куйвашев.

Ранее руководство центра в облбюджет до конца 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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