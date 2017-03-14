NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 14.03.17

Ельцин-центр: «Долгов перед энергетиками у нас нет. Отключений тепла не будет»

Ельцин-центр: «Долгов перед энергетиками у нас нет. Отключений тепла не будет»

В Ельцин-центре опровергли информацию о наличии долга в размере 3,3 миллиона рублей перед поставщиками энергии «ЭнергосбытПлюс». В учреждении сообщили, что расчеты за тепло производят через подрядчика и всё своевременно оплачивали. Разбираться кто кому должен теперь будут энергетики с подрядчиками. «Мы работаем в штатном режиме, никто тепло и воду отключать не будет», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Ельцин-центра.

Напомним, ранее сегодня в компании «ЭнергосбытПлюс» сообщили, что . Как говорилось в сообщении пресс-службы компании, самый большой долг за тепло и горячую воду – у ЕМУП ТТУ – почти 9 миллионов рублей. Ельцин-центр задолжал 3,3 миллиона, Центр международной торговли – почти 2,5 миллиона. Также небольшие долги есть у других предприятий.

«Все предприятия должны пока снизить потребление тепловой энергии в собственных теплоузлах в присутствии инспектора «ЭнергосбытПлюс», – уточнили в пресс-службе. – После этого у них будет 5 дней, чтобы расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, энергетики угрожают отключить отопление и горячую воду полностью».

Однако в Ельцин-центре сообщили, что долгов у них нет. «С «ЭнергосбытПлюс» мы работаем через посредников. И все счета у нас были оплачены своевременно. Информацию об этом мы передали энергетикам, они будут разбираться кто виноват, если виноват вообще», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе центра.

Сейчас президентский центр работает в обычном режиме – отопление и горячая вода есть. Никакие мероприятия отменяться не будут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

В отношении «мишаринского лесного заводика» ООО «Аргус СФК» с начала года подано десять исков. / Полигон для отходов невозможно создать даже за 3 года! – вывод экс-главы Шали. / «Мы тоже удивились»: в департаменте по труду объяснили, почему Свердловская область вышла в лидеры по безработице.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter