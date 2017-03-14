Ельцин-центр: «Долгов перед энергетиками у нас нет. Отключений тепла не будет»

Публикации за 14.03.17

В Ельцин-центре опровергли информацию о наличии долга в размере 3,3 миллиона рублей перед поставщиками энергии «ЭнергосбытПлюс». В учреждении сообщили, что расчеты за тепло производят через подрядчика и всё своевременно оплачивали. Разбираться кто кому должен теперь будут энергетики с подрядчиками. «Мы работаем в штатном режиме, никто тепло и воду отключать не будет», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Ельцин-центра.

Напомним, ранее сегодня в компании «ЭнергосбытПлюс» сообщили, что ограничили подачу ресурса нескольким предприятиям Екатеринбурга за долги. Как говорилось в сообщении пресс-службы компании, самый большой долг за тепло и горячую воду – у ЕМУП ТТУ – почти 9 миллионов рублей. Ельцин-центр задолжал 3,3 миллиона, Центр международной торговли – почти 2,5 миллиона. Также небольшие долги есть у других предприятий.

«Все предприятия должны пока снизить потребление тепловой энергии в собственных теплоузлах в присутствии инспектора «ЭнергосбытПлюс», – уточнили в пресс-службе. – После этого у них будет 5 дней, чтобы расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, энергетики угрожают отключить отопление и горячую воду полностью».

Однако в Ельцин-центре сообщили, что долгов у них нет. «С «ЭнергосбытПлюс» мы работаем через посредников. И все счета у нас были оплачены своевременно. Информацию об этом мы передали энергетикам, они будут разбираться кто виноват, если виноват вообще», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе центра.

Сейчас президентский центр работает в обычном режиме – отопление и горячая вода есть. Никакие мероприятия отменяться не будут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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