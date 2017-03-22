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Екатеринбург

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Публикации за 22.03.17

Паслер будет выбивать долги через резиденцию Куйвашева

Паслер будет выбивать долги через резиденцию Куйвашева

Свердловский филиал «Энергосбыт Плюс» продолжает выбивать деньги у должников. Предприятие входит в структуру «Т-плюс», которую недавно официально возглавил бывший свердловский премьер Денис Паслер. Контора экс-главы кабмина намерена избрать новую тактику по борьбе с должниками – если сами потребители не будут платить, отвечать придется в том числе органам местной власти. Списки должников в ближайшее время окажутся в администрации губернатора Свердловской области.

В феврале этого года изменилось действующее законодательство, регулирующее отношения между потребителями и поставщиками энергии. Если долг превышает два среднемесячных платежа, должник будет обязан выдать ресурснику финансовую гарантию от банка, органов муниципальной или государственной власти.

«Срок обеспечения гарантии согласовывается сторонами, но не может превышать шесть месяцев. Размер финансовой гарантии равен сумме просроченной задолженности в два среднемесячных платежа. Если по окончании срока действия гарантии должник не погасил задолженность, энергосбытовая компания предъявляет финансовый документ гаранту, а тот обязан исполнить финансовые обязательства и направить требования по оплате к неплательщику», – рассказали в пресс-службе «Энергосбыт-Плюс».

Ресурсники должны составить список предприятий-должников и направить этот перечень региональным властям – в профильное министерство (в данном случае – минэнергетики и ЖКХ Свердловской области) и в администрацию губернатора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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