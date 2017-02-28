После угрозы отключить троллейбусы и трамваи ТТУ нашло деньги на погашение долга

Публикации за 28.02.17

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» все-таки нашло деньги, чтобы полностью рассчитаться с «ресурсниками» за электроэнергию после угрозы поставщика обесточить трамвайные и троллейбусные линии на Уралмаше и Эльмаше.

Сегодня транспортники погасили долг полностью, об этом сообщили в пресс-службе «Энергосбыт плюс». Напомним, он был больше 4,5 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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