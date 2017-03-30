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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

С 1 апреля в Екатеринбурге по выходным перестанут ходить два троллейбусных маршрута (СХЕМА)

С 1 апреля в Екатеринбурге по выходным перестанут ходить два троллейбусных маршрута (СХЕМА)

С 1 апреля в Екатеринбурге произойдет очередное изменение маршрутной сети: по выходным дням перестанут ходить троллейбусы маршрутов № 18 и № 19. Объявления об этом появились на остановках, в частности, на улице Свердлова. В отделе расписания ЕТТУ информацию подтвердили.

Маршруты № 18 и № 19 – кольцевые, «зеркальные» по отношению друг к другу. Они курсируют по маршруту «Академическая – Железнодорожный вокзал – Академическая» в противоположных направлениях.

Чуть ранее, с 18 марта, по выходным перестали курсировать трамваи маршрута № 31 («А»), также кольцевого: «40 лет ВЛКСМ – ул. Сыромолотова – ул. Малышева – ул. Гагарина – ул. Уральская – ул. Смазчиков – ул. Челюскинцев – пл. Коммунаров – пр. Ленина – УГТУ-УПИ – ул. Гагарина – ул. Малышева – ул. Сыромолотова – конечная «40 лет ВЛКСМ».

Схема сокращённых маршрутов с сайта ЕТТУ
Схема сокращённых маршрутов с сайта ЕТТУ

Напомним, об убыточности муниципального транспорта и высокой долговой нагрузке транспортных предприятий власти Екатеринбурга говорят с начала года. Часть экономических проблем в мэрии объясняли тем, что никто не платит транспортникам компенсацию за проезд льготников, именно поэтому с середины февраля администрация Екатеринбурга повысила стоимость безлимитного социального проездного.

В конце января из-за долгов в подразделениях МОАП на два дня отключали электричество и более чем на неделю – телефонную связь. В ЕМУП ТТУ был сокращен штат сотрудников, а премия за январь снизилась на 50%. Также предприятия должны за потребленные коммунальные ресурсы. Во вторник сотрудники транспортных предприятий Екатеринбурга вышли на митинг, вызванный систематической задержкой зарплаты в ЕМУП ТТУ и ЕМУП МОАП.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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