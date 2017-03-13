Денис Паслер приступил к работе в качестве и.о. гендиректора «Т Плюс» (ФОТО)

Совет директоров ПАО «Т Плюс» принял решение назначить бывшего свердловского премьера Дениса Паслера исполняющим обязанности генерального директора компании. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газоснабжающих компаниях, а после – организовать эффективную системную работу правительства одного из крупнейших российских регионов – Свердловской области. Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Денису Владимировичу укрепить позиции «Т Плюс» как на территориях присутствия компании, так и на федеральном уровне. Его приход в «Т Плюс», безусловно, усилит сплоченную менеджерскую команду группы, которая во главе с Андреем Вагнером выполнила важнейшую миссию по обеспечению стабильной работы компании в нынешний осенне-зимний период», – прокомментировал назначение председатель совета директоров ГК «Ренова» (крупнейший акционер «Т Плюс») Виктор Вексельберг.
Основными задачами Дениса Паслера во главе ПАО «Т Плюс» будет продвижение инициатив по совершенствованию законодательства в сфере энергетики и поиск путей снижения дебиторской задолженности.
Андрей Вагнер продолжит работать первым заместителем генерального директора компании, Кирилл Александров – заместителем генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Т Плюс
Напомним, до того, как стать председателем правительства Свердловской области, Денис Паслер возглавлял компанию «Газэкс». Пост премьера Денис Паслер занимал с 2012 года, в сентябре 2016 года написал заявление об уходе, и в этот же день губернатор Евгений Куйвашев принял его отставку.
Фото – сайт ПАО «Т Плюс»
Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.03.17
В Свердловской области вводятся ограничения движения большегрузов. / Свердловчанам вернут переплату за отопление – будет сделан перерасчет за январь и февраль. / В Новой Ляле будут судить насильника, который влез в квартиру жертвы через окно. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»