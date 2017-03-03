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Публикации за 03.03.17

Денис Паслер может возглавить «Т Плюс» в следующий понедельник

Денис Паслер может возглавить «Т Плюс» в следующий понедельник

В ближайший понедельник, 6 марта, состоится заседание совета директоров «Т Плюс», на котором может быть принято решение о назначении Дениса Паслера генеральным директором.

В материалах компании сообщается, что на повестке дня стоит вопрос «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества». Официально информацию о том, что пост генерального директора может занять бывший свердловский премьер, в компании пока не подтверждают, но сообщения о такой возможности курсируют уже давно. Еще осенью NDNews.ru сообщал о том, что Паслер может заменить в «Т Плюс» одного из топ-менеджеров, которые попали под арест по «делу Реновы».

В пользу этого предположения говорит и то, что в декабре «Т Плюс» несколько изменила структуру управления: был введен еще один руководящий пост – президента компании, который занял бывший первый заместитель гендиректора Андрей Вагнер. Пока функции и.о. генерального директора группы «Т Плюс» исполняет заместитель гендиректора по корпоративному управлению Кирилл Александров.

Денис Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области с 2012 года, в сентябре 2016 года .

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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