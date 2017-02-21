С завтрашнего дня Уралмаш и Эльмаш останутся без трамваев и троллейбусов: ЕМУП ТТУ снова накопило долги

Публикации за 21.02.17

Энергетики снова грозят оставить Екатеринбург без трамваев. Уже с завтрашнего дня будет обесточен Орджоникидзевский район. Договоренности по реструктуризации долгов за прошлый год соблюдаются, но рассчитываться за этот год транспортники не спешат.

«22 февраля Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» частично ограничит энергоснабжение ЕМУП «ТТУ», а 28 февраля – введет режим полного ограничения: задолженность достигла 4 млн 552 тыс. рублей. Энергосбытовая компания направила администрации ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» уведомление об ограничении поставки электроэнергии с предложением оплатить задолженность до 21 февраля. Должнику предписано принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса и произвести самостоятельное ограничение энергопотребления. В случае невыполнения требований об оплате задолженности вводится полное ограничение режима потребления», – сообщили в пресс-службе «Энергосбыт Плюс». Под ограничение режима потребления попадет трамвайно-троллейбусное движение Орджоникидзевского района на участках пр. Космонавтов – ул. Фронтовых Бригад, а также на участках улиц Бебеля – Донбасская – Машиностроителей.

Напомним, в конце января энергетики уже обещали отключить ЕМУП ТТУ от электроснабжения, частичное ограничение режима было введено в автопарке на улице Восточной и по 17 резервным тяговым подстанциям ТТУ. После того, как прокуратура усадила стороны за стол переговоров, удалось договориться о реструктуризации долга. Транспортники перечислили около 16,5 млн рублей. Как пояснили сегодня корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе «Энергосбыт Плюс», ЕМУП соблюдает договоренности по оплате долгов за прошлый год, но уже выросла задолженность за этот год. Именно по этой причине два микрорайона рискуют остаться без большей части наземного транспорта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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