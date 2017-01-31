Помещения автобусного парка в Екатеринбурге остались без света из-за долгов

Публикации за 31.01.17

В Екатеринбурге осталось без света муниципальное автотранспортное предприятие № 2, которое располагается на улице Восточной. В ЕЭСК поясняют, что помещения автобусного парка ограничили в подаче электроэнергии из-за накопившихся долгов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о ситуации на предприятии рассказывают сегодня на интернет-форумах водители автобусов и сотрудники ремонтного цеха. «Больше суток нет света, приходится подключать генераторы, чтобы работа не встала. Возникли трудности с заправкой транспорта», – сообщил нашему агентству один из шоферов.

В АП №2 подтверждают временный блэкаут, однако заявляют, что все автобусы вышли на линию «Предприятие в настоящее время продолжает работать. Возникшие финансовые сложности будут решены за счет субсидий от администрации города», – сообщили NDNews.ru в администрации АП №2. В ЕЭСК, между тем, затруднились с ответом на вопрос о сумме задолженности. Предприятие при этом заранее предупреждали об отключении в случае, если долги не будут погашены. В итоге энергетики вынуждены были прибегнуть к крайним мерам.

Напомним, накануне стало известно о проблемах другого городского перевозчика – Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбургская электросетевая компания заявила о намерении с 6 февраля отключить ЕМУП ТТУ от электроснабжения из-за долгов.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

В Уральском управлении ЦБ прокомментировали идею патриарха о банке для бедных: «Собирайте пожертвования». / Главврач РГБ: умерший в нашей больнице ребенок болел с августа. / Очередная реорганизация медучреждений: дегтярскую больницу объединят с ревдинской, а сысертскую – с арамильской. Власти уверяют, что народ не пострадает. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»