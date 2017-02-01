NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

Екатеринбургские транспортники начали рассчитываться с энергетиками

Екатеринбургские транспортники начали рассчитываться с энергетиками

Транспортный коллапс в Екатеринбурге, анонсированный на 6 февраля, судя по всему, отменяется. ЕМУП ТТУ и МОАП начали рассчитываться с энергетиками, в общей сумме перечислено около 16,5 млн рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 31 января было проведено совещание с участием заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко, директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ириной Мишиной, представителей ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП». Поводом стало отключение электроэнергии для транспортников – частичное ограничение режима введено в автопарке на улице Восточной и по 17 резервным тяговым подстанциям ТТУ. А кроме того, 6 февраля энергетики обещали вообще обесточить ТТУ, то есть на линии бы не вышли трамваи и троллейбусы.

По итогам совещания стороны договорились о реструктуризации долга и согласовали график погашения. За два последних дня января ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» перевели АО «Екатеринбургэнергосбыт» 15 млн и 1,3 млн рублей соответственно. А руководители этих МУПов получили от прокуратуры представления в связи с наличием кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

Сельский лжеминер из Сухого Лога отработает 100 часов за «шутку». / В Екатеринбурге открылся визовый центр Испании: шенген можно получить без выезда в Москву. / Названа причина остановки часов ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter