Екатеринбургские транспортники начали рассчитываться с энергетиками

Публикации за 01.02.17

Транспортный коллапс в Екатеринбурге, анонсированный на 6 февраля, судя по всему, отменяется. ЕМУП ТТУ и МОАП начали рассчитываться с энергетиками, в общей сумме перечислено около 16,5 млн рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 31 января было проведено совещание с участием заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко, директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ириной Мишиной, представителей ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП». Поводом стало отключение электроэнергии для транспортников – частичное ограничение режима введено в автопарке на улице Восточной и по 17 резервным тяговым подстанциям ТТУ. А кроме того, 6 февраля энергетики обещали вообще обесточить ТТУ, то есть на линии бы не вышли трамваи и троллейбусы.

По итогам совещания стороны договорились о реструктуризации долга и согласовали график погашения. За два последних дня января ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» перевели АО «Екатеринбургэнергосбыт» 15 млн и 1,3 млн рублей соответственно. А руководители этих МУПов получили от прокуратуры представления в связи с наличием кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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