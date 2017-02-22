Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещало выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Публикации за 22.02.17

Транспортный коллапс в Екатеринбурге вновь отменили. Как и в начале февраля, после угроз энергетиков за долги отключить питание ЕМУП «ТТУ» транспортное предприятие нашло деньги. «Вчера поздно вечером была достигнута договоренность о полном погашении долга до конца февраля», – сообщили в пресс-службе «ЭнергосбытПлюс».

Напомним, накануне, ОАО «ЭнергосбытПлюс» заявило, что 22 февраля частично ограничит энергоснабжение ЕМУП «ТТУ», а 28 февраля – введет режим полного ограничения: задолженность достигла 4 млн 552 тыс. рублей. Энергосбытовая компания направила администрации ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» уведомление об ограничении поставки электроэнергии с предложением погасить задолженность до 21 февраля.

Деньги энергетикам еще не поступили, но руководство ТТУ обещало рассчитаться до конца февраля. «Вчера поздно вечером была достигнута договоренность, что долг будет полностью погашен до конца февраля. Поэтому ни частичное, ни полное отключение не состоится», – прокомментировали NDNews.ru в пресс-службе «ЭнергосбытПлюс».

Напомним, в конце января энергетики уже обещали отключить ЕМУП ТТУ от электроснабжения, частичное ограничение режима было введено в автопарке на улице Восточной и по 17 резервным тяговым подстанциям ТТУ. После того, как прокуратура усадила стороны за стол переговоров, удалось договориться о реструктуризации долга. Транспортники перечислили около 16,5 млн рублей. ЕМУП соблюдает договоренности по оплате долгов за прошлый год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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