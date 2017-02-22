NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.02.17

Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещало выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещало выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Транспортный коллапс в Екатеринбурге вновь отменили. Как и в начале февраля, после угроз энергетиков за долги отключить питание ЕМУП «ТТУ» транспортное предприятие нашло деньги. «Вчера поздно вечером была достигнута договоренность о полном погашении долга до конца февраля», – сообщили в пресс-службе «ЭнергосбытПлюс».

Новый День: Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещал выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Напомним, накануне, ОАО «ЭнергосбытПлюс» заявило, , а 28 февраля – введет режим полного ограничения: задолженность достигла 4 млн 552 тыс. рублей. Энергосбытовая компания направила администрации ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» уведомление об ограничении поставки электроэнергии с предложением погасить задолженность до 21 февраля.

Новый День: Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещал выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Деньги энергетикам еще не поступили, но руководство ТТУ обещало рассчитаться до конца февраля. «Вчера поздно вечером была достигнута договоренность, что долг будет полностью погашен до конца февраля. Поэтому ни частичное, ни полное отключение не состоится», – прокомментировали NDNews.ru в пресс-службе «ЭнергосбытПлюс».

Новый День: Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещал выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Напомним, ЕМУП ТТУ от электроснабжения, частичное ограничение режима было введено в автопарке на улице Восточной и по 17 резервным тяговым подстанциям ТТУ. После того, как прокуратура усадила стороны за стол переговоров, удалось договориться о реструктуризации долга. Транспортники перечислили около 16,5 млн рублей. ЕМУП соблюдает договоренности по оплате долгов за прошлый год.

Новый День: Энергетики не будут отключать трамваи и троллейбусы от питания – ЕМУП ТТУ обещал выплатить долг до конца февраля (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

В День защитника Отечества в Академическом откроют скульптуру, посвященную родам и видам войск. / В екатеринбургском зоопарке выбрали самого красивого самца (ФОТО). / Скандал: в Екатеринбурге мошенники зарабатывают на Масленице в детсадах, представляясь артистами «Коляда-театра» (ФОТО, ВИДЕО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter