С 6 февраля Екатеринбург из-за долгов оставят без трамваев и троллейбусов

Публикации за 30.01.17

Екатеринбургская электросетевая компания готова отключить ЕМУП ТТУ от электроснабжения. Если в компании не рассчитаются по долгам, то городской наземный электротранспорт не выйдет на линии уже через неделю.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭСК, поступила соответствующая заявка от «Екатеринбургэнергосбыта» – МУП задолжал сбытовой компании. Транспортников заранее уведомили о возможном отключении, если оплата не последует в течение месяца, сроки истекают на днях. «Если оплата не будет произведена, нам придется пойти на крайнюю меру и отключить ТТУ от электроснабжения 6 февраля», – прокомментировали в ЕЭСК.

Что планирует в связи с этим последним предупреждением сделать ЕМУП ТТУ, оперативно уточнить не удалось, замгендиректора предприятия Александр Серебренников по служебному телефону не отвечает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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