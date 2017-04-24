МОАП снова просит кредит на 20 миллионов рублей

Публикации за 24.04.17

ЕМУП МОАП просит кредит на 20 млн рублей под 14,25 % годовых. Деньги нужны на пополнение оборотных средств предприятия.

ЕМУП МОАП снова разместил заявку на кредитную линию на пополнение оборотных средств предприятия. Стоимость контракта – 5 млн 732 тысячи рублей. Требуется 20 млн на 730 дней. Гасить кредит муниципальное предприятие будет тремя частями в последние три месяца. Заявки принимаются до 10 мая, аукцион состоится 15 мая.

Отметим, аналогичный аукцион МОАП объявлял в середине марта, тогда требовались те же 20 млн под 14,25 % годовых. Однако транспортникам пришлось остаться без кредита – на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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