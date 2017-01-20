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Публикации за 20.01.17

Забастовка! Перевозчики свернули автобусное сообщение Сысерть – Екатеринбург / Транспортники требуют погашения долгов по зарплате

Забастовка! Перевозчики свернули автобусное сообщение Сысерть – Екатеринбург Транспортники требуют погашения долгов по зарплате

МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» 20 января начало бессрочный демарш, отказавшись выпускать на линии автобусы междугороднего сообщения. Всему виной – существенный долг по зарплате, погашения которого работники ждут уже несколько месяцев.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 20 января на маршруты в Сысерти не были выпущены несколько автобусов, более 60 работников местного муниципального унитарного предприятия не вышли на работу. Половина из них – водители транспорта. Акция протеста, как сообщили нашему агентству в администрации МУПа, бессрочная. «Причина – долг по зарплате за последние три месяца. Все это происходит на фоне банкротства предприятия. Мы разъяснили рабочим, что их демарш может иметь серьезные последствия – вплоть до подготовки документов об увольнении», – отметили в руководстве МУПа.

В результате забастовки жители Сысерти сегодня не смогли добраться на работу и учебу в областной центр. О точном количестве автобусов пока не сообщается. Местные жители, между тем, пишут письма в местные СМИ и удивляются сообщениям о том, что работникам АТП Сысерти якобы ранее выплатили зарплату. В действительно это не так, указывают они, поэтому водителям приходилось идти на хитрости. «Восьмой год езжу на автобусе по 103 маршруту на работу и домой. На этих разбитых «рыдванах», по дороге, больше похожей на полосу препятствий, водители работают без срывов графика, всегда приветливы, ни разу не была свидетелем перепалок с пассажирами, хотя от дороги, построенной в 1983 году, даже пассажирам хочется выражаться.

Сейчас водителям хотят перекрыть единственный, не слишком законный способ, добыть денег для своей семьи – не выдавать пассажирам билеты. Согласна, воровать не хорощо, а вам, господа начальники, воровать заплату у работяг не стыдно? Почему вы считаете своё воровство невинной шалостью, а их – преступным? До каких пор отношение к людям будет состоять из двух взаимоисключающих частей – перед выборами мы – электорат, а после – быдло? Хватит врать, господа начальники, не надо доводить ситуацию до кризиса», – в частности, цитирует газета «Маяк» жительницу села Никольское Э. Сазонову.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова сообщила NDNews.ru, что уже запросила информацию о ситуации в Сысерти, комментарий на эту тему будет дан в ближайшее время.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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