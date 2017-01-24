Забастовка водителей в Сысерти продолжается: «Приехали прокуроры, оказались в шоке»

Публикации за 24.01.17

В Сысерти с конца прошлой недели продолжается забастовка сотрудников автотранспортного предприятия. По-прежнему практически все водители не выходят на рейсы. Сегодня оценить ситуацию на месте приехали сотрудники прокуратуры, однако транспортникам так и не пообещали выплатить положенную зарплату.

Сотрудники МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» с 20 января объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате. На работу не вышли 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов, также закрыт ремонтный цех. «Причина – долг по зарплате за последние три месяца. Все это происходит на фоне затянувшегося банкротства предприятия, что создает определенные трудности. Мы уже разъяснили рабочим, что их демарш может иметь серьезные последствия – вплоть до подготовки документов об увольнении», – комментировал ранее исполнительный директор МУП «Сысертское АТП» при конкурсном управляющем Сергей Крайнов. Работникам задолжали как минимум 7 млн рублей, в прокуратуре заявляли о том, что будут добиваться погашения долгов.

Сегодня в Сысерти прошло совещание с участием сотрудников прокуратуры, членов администрации, работников предприятия и конкурсного управляющего. Как рассказала корреспонденту NDNews.ru старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана Сухих, был создан спецсчет, куда должны будут поступать средства для выплаты зарплат – основной источник поступления денег это само предприятие, кроме того, надзорное ведомство указало собственнику МУПа (то есть сысертской администрации), что они тоже должны искать деньги. Конкурсному управляющему выдано предостережение. «В суд направлено заявление о взыскании задолженности, рассматриваются источники погашения, однако на предприятии идет процедура банкротства, одним днем проблему не решить», – пояснила Светлана Сухих. А заодно прокуратура порекомендовала создать инициативную группу с участием работников МУПа.

«Нам порекомендовали создать инициативную группу, чтобы проще было подавать заявления в прокуратуру о нарушениях. Сегодня прокуратура убеждала водителей пойти на уступки и выйти на маршрут. Но на собрании было решено: пока сотрудники не увидят график платежей, никто даже разговаривать не будет. После получения графика будем смотреть по общей картине. А в целом прокуратура оказалась в шоке от нарушений, которые выяснились в ходе беседы, – занижение зарплат, за задержку не начисляются положенные выплаты, нет компенсаций за отпуск, или, например, человек уволился, а расчет не получил, и так далее», – рассказал депутат Сысертской думы Михаил Кесельман. По его словам, горожане злятся на такую ситуацию, мол, на такси дороговато, главе города уже направляли претензии. Однако у транспортников не осталось других способов получить положенные деньги. NDNews.ru продолжит следить за развитием ситуации.

Сысерть, Светлана Загороднева

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