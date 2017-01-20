Прокуратура: долги перед рабочими бастующего Сысертского АТП достигли 7 млн рублей

Публикации за 20.01.17

Прокуратура начала проверку по факту задержки заработной платы рабочим МУП «Сысертское автотранспортное предприятие», которые сегодня отказались выходить на работу в знак протеста. Решается вопрос о возбуждении административных и уголовных дел.

Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, в данный момент известно, что перед 85 работниками Сысертского АТП имеется задолженность по зарплате в размере почти 7 млн рублей. Надзорное ведомство в связи с этим начало комплексную проверку, на предприятие утром 20 января выехал заместитель сысертского межрайонного прокурора. «Мы будем добиваться погашения долгов, решается вопрос о направлении иска в суд для решения этого вопроса. Одновременно выясняется наличие преступных действий со стороны руководства предприятия. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении административного и уголовного дела», – отметила собеседница агентства, добавив, что отдельные поручения даны и в связи с сообщениями в СМИ о начавшейся на АТП акции протеста.

Ранее указывалось, что работа Сысертского АТП в пятницу оказалась парализована. На работу, по уточненным данным, не вышли 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов, также закрыт ремонтный цех. «Причина – долг по зарплате за последние три месяца. Все это происходит на фоне затянувшегося банкротства предприятия, что создает определенные трудности. Мы уже разъяснили рабочим, что их демарш может иметь серьезные последствия – вплоть до подготовки документов об увольнении», – заявил исполнительный директор МУП «Сысертское АТП» при конкурсном управляющем Сергей Крайнов.

В результате забастовки жители Сысерти не смогли добраться на работу и учебу. О точном количестве не вышедших в рейс автобусов пока не сообщается, но несложно представить, как складывается ситуация, учитывая, что на линию вышли только четыре водителя.

Стоит добавить, что первый раз документы о банкротстве Сысертского АТП поступили в арбитраж еще весной 2016 года (потом они отзывались, но вновь были направлены). Указывалось, что многие маршруты, соединяющие районный центр с селами и поселками, являются убыточными. В зимний период безоговорочно прибыльны только 130-й и 160-й маршруты (от Верхней Сысерти и от Сысерти до Екатеринбурга). Ранее бюджет компенсировал предприятию проезд льготников, но монетизация перекрыла этот источник поступлений.

По словам Крайнова, необходимая для погашения долга по зарплате сумма, – это оборотный капитал предприятия за полтора месяца при работе в нормальном режиме. В случае, если рабочие будут и дальше отказываться работать, АТП придется начать распродавать имущество в счет погашения задолженности. Эта процедура длительная и может затянуться на год. Отдельно Крайнов отметил вину самих водителей в такой задержке зарплаты. По его словам, на днях на линию вышли контролеры, обнаруживших массу пассажиров, которые деньги за проезд передали, но билет свой так и не получили. По подсчетам специалистов, после восстановления контрольно-ревизионной службы сумма выручки от рейсов увеличилась в пять раз, сообщала ранее газета «Маяк», добавляя со ссылкой на Крайнова, что средства, которые водители положили в свой карман, могли пойти на выплату заработной платы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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