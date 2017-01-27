Транспортники Сысерти получили только 200 тысяч из миллионных долгов: облпрокурор пытается достучаться до губернатора

Публикации за 27.01.17

В Сысерти продолжается забастовка транспортников, которые несколько месяцев не могут получить зарплату. Вчера деньги вроде бы начали поступить, но из 7 млн рублей водителям выдали только 200 тысяч на всех, преимущественно тем, кто не решился бунтовать. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков направил письмо губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на бардак, который творится в регионе.

Неделю назад сотрудники МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате. На работу не вышли 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов, также закрыт ремонтный цех. Ситуацию осложняет то, что МУП находится в процедуре банкротства. В общей сумме работникам задолжали более 7 млн рублей. В начале недели здесь прошло совещание с участием местных чиновников и прокуратуры, к тому же, надзорное ведомство направило предостережение конкурсному управляющему и указало собственнику МУПа (то есть администрации города) искать источники погашения долгов.

На сегодняшний день транспортники продолжают забастовку, денег практически никто так и не увидел. «Когда приезжала прокуратура, нам было сказано, что будет составлен график и списки погашения долгов, то есть кто и когда получит деньги, они будут согласовываться с инициативной группой. Деньги перечислили. Всего 200 тысяч. Это на всех! Причем деньги в основном получили те оставшиеся 4 человека, кто на линию выходит, еще частично погасили долг семье из Донецка, 30 тысяч выдали, это половина суммы. Но тут решали сразу, что им как беженцам тяжелее. Водители требуют погасить всю сумму долга, но сейчас администрация предлагает рассчитываться за ноябрь-декабрь, а долги за сентябрь-ноябрь перечислять в рамках процедуры банкротства», – рассказал депутат Сысертской думы Михаил Кесельман.

Вчера на заседании городской думы обсудили эту проблему, последним вопросом (в повестке заседания такого пункта вообще не было). Бывший глава округа и ныне депутат гордумы Виталий Патрушев был очень удивлен тем, что за последние два года администрация города вообще не проводила аудит МУПов, не только автотранспортного, но и других. Присутствующий на заседании и.о. первого замглавы Алексей Старков поспешил заметить, что выплаты пошли, правда, не смог ни назвать источник финансирования, ни объяснить график погашения долгов. Жители Сухого Лога, между тем, злятся на то, что в городе практически исчез общественный транспорт, правда, вместе с тем, поддерживают водителей, желающих «выбить» положенные им деньги.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова подтвердила названную Кесельманом сумму, которая накануне поступила сотрудникам МУПа. Она также рассказала, что прокурор области Сергей Охлопков направил губернатору Евгению Куйвашеву информационное письмо, где обратил внимание главы области на проблемы, которые есть в его регионе, в том числе о росте социальной напряженности и попросил принять меры.

Стоит напомнить, что буквально на днях губернатор опубликовал программную статью с громким заголовком «Переломный момент». Евгений Куйвашев не преминул упомянуть о своих «заслугах»: «Пять лет назад – в мае 2012 года – Владимир Владимирович Путин вверил мне управление Свердловской областью. Своей главной целью я считал сохранение промышленного комплекса Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, можно сказать, что цель в значительной степени достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, шла модернизация оборудования, строились новые предприятия, сохранены и приумножены рабочие места, созданы необходимые предпосылки для строительства, роста заработной платы».

Сысерть, Светлана Загороднева

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