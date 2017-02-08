Транспортники Сысерти прекратили забастовку: водителям перечислили 2 миллиона рублей

Публикации за 08.02.17

Водители банкротящегося МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» прекратили забастовку, которая началась две недели назад. Муниципалитет начал расплачиваться с долгами по зарплате, накануне транспортникам перечислили около 2 миллионов рублей, водители получили 90% платы за ноябрь и декабрь. Остальные средства обещали выплатить во время процедуры банкротства. Как рассказали NDNews.ru представители инициативной группы МУПа, сегодня многие уже вышли в рейсы.

Напомним, забастовка работников МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» началась 20 января. На работу не вышли 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов, также был закрыт ремонтный цех. Общественный транспорт в городе почти не ходил, междугороднее движение было парализовано. В общей сумме на момент объявления забастовки муниципалитет задолжал работникам более 7 миллионов рублей. После начала акции выплаты начались, но очень незначительными суммами: так, вначале на всех работников предприятия перечислили всего 200 тысяч рублей.

Ситуацию осложняло то, что МУП «Сысертское АТП» с декабря 2016 года находится в процедуре банкротства. Желая добиться выплат от муниципалитета, водители дошли до областного прокурора и Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. По факту невыплаты заработной платы транспортникам было возбуждено уголовно дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ. Причем это уже второе дело в отношении МУП «Сысертское АТП». Первое было возбуждено в декабре 2016 года по ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации»).

Сегодня забастовка была прекращена, по крайней мере, на время. Как рассказал NDNews.ru руководитель инициативной группы транспортников Игорь Рукомойкин, накануне им удалось договориться с администрацией Сысертского городского округа и водителям начали перечислять зарплату.

«Вчера была встреча в администрации, с депутатами гордумы. Нам обещали начать выплаты. Вчера и сегодня на счета поступило около 1,9 миллиона рублей. Работникам выплатили 90% зарплаты за ноябрь и декабрь. Водители сегодня вышли в рейсы, – рассказал Игорь Рукомойкин. – Также представители администрации и МУПа вчера озвучили списки тех, кто продолжит работу в новом транспортном предприятии, а кто будет сокращен в результате банкротства старого. Работать останутся около 12-14 человек из старого коллектива. Остальные будут сокращены до конца марта. Но зарплату обещали выплатить всем, поэтому забастовка прекращена».

Напомним, после банкротства МУП «Сысертское АТП» в городе было создано новое транспортное предприятие. На работу туда взяли новых водителей, преимущественно – иностранцев. Водителям старого МУПа грозили, что трудоустраивать их не будут из-за забастовки.

Между тем, судя по документам, оказавшимся в распоряжении NDNews.ru, в ответе за банкротство муниципального предприятия – руководство Сысерти. Сысертская прокуратура в ходе проверки установила, что причиной возникновения долгов у МУП «Сысертское АТП» стала его неэффективная уставная деятельность. По решению арбитражного суда области от 20 декабря 2016 года предприятии признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Администрация СГО как учредитель и собственник имущества унитарного предприятия должна была контролировать показатели экономической эффективности АТП, принимать меры по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности должника. Ничего из этого администрацией Сысертского ГО не предпринималось.

Екатеринбург. Сысерть, Ольга Тарасова

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