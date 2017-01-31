Забастовку водителей Сысерти спровоцировали местные власти – прокуратура / Ведомство назвало основания для возбуждения уголовного дела

Публикации за 31.01.17

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Сысертского АТП, которые на прошлой неделе начали бессрочную забастовку, а сегодня прибыли в Екатеринбург, чтобы обратиться за помощью к руководителю регионального СК. Ситуация на «уральской рублевке», тем временем, ухудшается – финансовые трудности добавили абсурда: пассажирам местной автостанции из-за закрытия туалетов приходиться справлять нужду на улице.

Как передает корреспондент NDNews.ru, бастующие водители Сысертского АТП утром 31 января передали свои заявления Валерию Задорину. Главного следователя региона попросили разобраться в сложившейся на предприятии ситуации. Работники подозревают, что накопившиеся долги по зарплате им не вернут, людей собираются просто-напросто кинуть. После обеда СУ СКР по Свердловской области распространило информацию о том, что по факту невыплаты заработной платы транспортникам Сысерти возбуждено уголовно дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ. Причем это уже второе дело в отношении МУП «Сысертское АТП». Первое было возбуждено в декабре 2016 года по ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации»). По версии следствия, с апреля по август 2016 года руководство муниципального предприятия, зная о налоговой недоимке в размере около 11 млн рублей, «спрятало» 7 миллионов рублей, за счет которых должны были взыскать задолженности по налогам. В свою очередь, зарплату водители не получают с августа прошлого года. Прокуратура ранее указывала, что долг перед шоферами достиг почти 7 миллионов рублей.

После того, как водители начали забастовку, в ситуацию вмешалась прокуратура, участники акции протеста получили только 200 тысяч рублей. Причем деньги достались тем, кто решил не участвовать в бойкоте.

Изначально на работу не вышли 64 сотрудника АТП Сысерти, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов. Сейчас в акции протеста принимают участие 32 человека. По словам шоферов, вместо них по маршрутам теперь ездят другие автобусы, не местного автопарка, которыми управляют лица неславянской внешности. Глава Сысертского ГО Александр Карамышев, как заявляют забастовщики, распорядился не брать их на работу в новое предприятие, которое формируется на основе обанкротившегося Сысертского АТП.

Между тем, судя по документам, оказавшимся в распоряжении NDNews.ru, именно руководство Сысерти в ответе за банкротство муниципального предприятия. Сысертская прокуратура в ходе проверки установила, что причиной возникновения долгов у МУП «Сысертское АТП» стала его неэффективная уставная деятельность. По решению арбитражного суда области от 20 декабря 2016 года предприятии признано банкротом, введена процедура конкурсного производства.

Администрация СГО как учредитель и собственник имущества унитарного предприятия должна была контролировать показатели экономической эффективности АТП, принимать меры по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности должника. Ничего из этого администрацией Сысертского ГО не предпринималось, указал в результатах контрольных мероприятий и.о. межрайонного прокурора Алексей Лобазов.

«Ситуация с долгами по зарплате свидетельствует об отсутствии контроля муниципального предприятия со стороны администрации. Бездействие со стороны органов муниципальной власти в части погашения задолженности перед работниками АТП, непринятие мер, направленных на погашение долга, повлекло к увеличению долга. Перебои же с пассажирскими перевозками могут спровоцировать социальную напряженность», – говорится в материалах прокурорской проверки.

В связи с этим в адрес главы Сысертского ГО внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Не исключено, что кто-то из чиновников понесет уголовную ответственность. Этот вопрос будут решать в СК.

Тем временем, ситуация на «уральской рублевке» ухудшается. Местные жители сообщают, что до Екатеринбурга и других населенных пунктов стало сложнее добраться общественным транспортом, который ходит не по расписанию и с большими перерывами. Более того, на автостанции Сысерти перестал работать туалет. Пассажирам приходиться справлять нужду на улице. «Недавно ездила к детям в Екатеринбург, пока ждала автобус, стала свидетелем интересной сцены. Молодая мама с ребенком обратилась к кассирам с вопросом: «Куда малышу можно сходить в туалет, долго он терпеть не сможет?». Кассир сказала, что санузел находится на ремонте и ничем помочь не может. За ребенка вступилась другая пассажирка, требуя, чтобы работники автостанции в таком случае дали возможность воспользоваться служебным туалетом, – цитирует одного из читателей газета «Маяк». – В перепалке победила справедливость, мама с ребенком благополучно дождались своего автобуса. Что делать остальным пассажирам, ведь всех в служебный санузел не пустят?»

Корреспонденты, чтобы посмотреть, какая обстановка в общественном месте, побывали на автостанции. Оказалось, что стена здания и снег неподалеку от входа в санузел уже приобрели явный желтый оттенок. Женщины и дети и вынуждены по малой нужде бежать на мороз за мусорные баки, преодолевая свой стыд и страх. Директор МУП СГО «АТП СГО» Распутин пояснил изданию, что туалет на автостанции – их извечная проблема, ремонтировать его приходиться каждые два-три месяца. Сейчас у предприятия нет средств, чтобы оперативно исправить ситуацию.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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