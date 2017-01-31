Бастующие сысертские водители приехали в Екатеринбург искать помощи и защиты в СК (ВИДЕО)

Публикации за 31.01.17

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Сегодня бастующие водители Сысертского АТП обратились к начальнику следственного комитета по Свердловской области генерал-лейтенанту Валерию Задорину с просьбой разобраться со сложившийся на предприятии ситуацией. Работники подозревают, что никто по долгам по зарплате рассчитываться не будет, а людей собираются просто-напросто кинуть. Заявление у людей приняли и обещали, что постараются рассмотреть в более короткий срок, чем 30 дней, установленные законом. Что немаловажно – люди сидят без денег уже несколько месяцев, а предприятие, которое не расплачивается с ними по долгам, объявило набор новых водителей. И трудоустроит их в другую, новенькую организацию, в то время как старый МУП переживает банкротство.

Напомним, задолженность по зарплате перед водителями общественного транспорта Сысерти копится с начала сентября прошлого года, общий долг предприятия на сегодняшний день составляет около 7 миллионов рублей. Перед новым годом работники надеялись хоть на какие-то суммы, но напрасно. Весь январь водители бегали за начальством, пытаясь получить ответ на вопрос «когда будут хоть какие-то деньги».

В последней декаде января несколько десятков работников Сысертского АТП заявили о приостановке работы. На работу не вышли 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов, также был закрыт ремонтный цех. Полностью не выходить на маршруты водители не могут – это единственный общественный транспорт в городском округе, решили сократить количество выходов на маршрут до получения полного расчета. Исполнительный директор МУП «Сысертское АТП» при конкурсном управляющем Сергей Крайнов в ответ пригрозил работникам увольнениями. «Как же мы удивились, когда 18 января прочли в местной газете объявление о приеме на работу водителей с зарплатой 25 тысяч рублей. Я даже позвонил по нему, – рассказывает один из членов инициативной группы бастующих водителей. «Наш МУП сейчас банкротят, и я спросил, как же вы зарплату-то выплачивать будете. И мне ответили, что на другое предприятие оформляют».

Сейчас в акции протеста принимают участие 32 человека. По словам водителей, вместо них по маршрутам сейчас ездят другие автобусы, не местного автопарка. Штрейкбрехеры, по словам водителей, южных кровей и не из Сысерти. «Вообще непонятно ничего. Мы от работы не отказываемся, готовы работать, но ведь по полгода не платить – это ж семьи-то нам как кормить? И вот еще вопрос – откуда взялись деньги на оплату иностранных, хоть вообще каких-то других водителей? – удивляются бастующие. – Вчера в приватном разговоре в нашей прокуратуре нам рассказали, что администрация называет группу бастующих «черными зачинщиками», и Карамышев ( глава Сысертского ГО) лично распорядился не брать нас на работу в новое предприятие, куда предложили переоформиться всем, не принимающим участие в забастовке. Мы думаем, что нас хотят просто кинуть, может, хоть Следственный комитет разберётся в этом беспределе», – говорят заявители.

Напомним, что СК назначил доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты. Свою проверку проводит и областная прокуратура, прокурор области Сергей Охлопков направил губернатору Евгению Куйвашеву информационное письмо, где обратил внимание главы области на проблемы, которые есть в его регионе, в том числе о росте социальной напряженности и попросил принять меры.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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