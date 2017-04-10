Водители АТП Сысерти вышли на митинг. 100 человек уволены с долгами по зарплате (ВИДЕО)

Более сотни водителей и кондукторов сысертского АТП вышли 9 апреля на митинг с требованием отставки главы города. Предприятие проходит процедуру банкротства, персонал уволен, при этом перед сокращенными у АТП долги по зарплате.
«Их сократили, не выплатив заработную плату. Сейчас от меня ушел человек, перед ним задолженность 90 тысяч, и он эти деньги не получил, пошел вставать на биржу. На данный момент администрация, создав другое предприятие, сдают в аренду маршруты. Тех, кто протестовал, бастовал на работу не берут», – обрисовал NDNews.ru ситуацию местный депутат Михаил Кесельман.
По его словам, водители, выполняющие рейсы сегодня, трудоустроены без соцпакета, и трудятся с переработками. Например, на маршруте № 106 – «Верхняя Сысерть – Сысерть», остался один автобус, и он, по данным депутата, делает по 10-12 рейсов в день с одним водителем.
На митинге уволенные рабочие Сысертского АТП подписали обращение в адрес губернатора с обвинениями в адрес местной администрации.
Напомним, коллектив АТП бастует с января этого года. Только после резонанса в СМИ работникам предприятия начали частично выплачивать долги по зарплате.
Сысерть, служба информации РИА «Новый День»
Сысерть. Другие новости 10.04.17
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