В АТП Сысерти вместо бастовавших русских набрали мигрантов без документов / С «черными лидерами» акции протеста так и не рассчитались

Публикации за 28.02.17

В истории с забастовкой транспортников банкротного МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» обозначился новый поворот. На место участников акции протеста руководство местного АТП наняло гастарбайтеров. Долги по зарплате, тем временем, до сих пор не погашены. В свердловской прокуратуре пообещали в срок отреагировать на обострение ситуации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вначале февраля работники МУП «Сысертское АТП» официально закончили забастовку, начавшуюся 20 января. Муниципалитет начал расплачиваться с долгами по зарплате – из 7 миллионов рублей транспортникам перечислили около 2 млн., «закрыв» 90% платы за ноябрь и декабрь. Остальные средства обещали выплатить далее по ходу процедуры банкротства. Однако, как заявляют участники акции протеста, этого не произошло.

Сегодня в Сети появилось открытое письмо водителей автобусов Сысерти. В нем говорится, что первый заместитель главы местной администрации Старков обещал до 10 февраля ликвидировать долги за ноябрь и декабрь, а до конца февраля – за январь. Выплаты за ноябрь и декабрь пошли, за остальные месяцы – нет. «Одного паренька, который к нам приехал из Таджикистана, но получил российское гражданство, призвали осенью в армию. На момент призыва долг перед ним составлял 96 тысяч рублей. Он уже через полгода со службы вернется, а долги перед ним так и останутся не погашенными. Весьма призрачна надежда на то, что он когда-либо вообще получит расчет. 20 февраля уволился с АТП беженец с Донбасса. Ему 2 марта уезжать домой, а перед ним около 100 тысяч долга», – говорится в письме.

Водители неделями не могут получить справки о задолженности. Руководство АТП на это разводит руками, ссылаясь на то, что после банкротства МУП «Сысертское АТП» в городе создано новое предприятие (МУП «АТП СГО»). Тем не менее, граждане планировали вернуться на рабочие места, но против этого выступило руководство АТП. Из трех десятков водителей предложили остаться шестерым. По одному на автобус. А в сменщики им приняты гастарбайтеры без медицинских справок, указывается в письме. Инициативную группу начальство окрестило «черными лидерами» и заявило, что работать забастовщикам не даст.

Лихорадит и пассажирские перевозки. Четыре дня с 23 февраля не ходили автобусы по маршруту №109. Между Сысертью и Двуреченском в эти дни не было никакого пассажирского сообщения.

В субботу, 25 февраля из 15 маршрутов автобусы курсировали лишь по 10, а в воскресенье, 26 февраля, – по 8 маршрутам. При этом, как заявляют недовольные бывшие сотрудники АТП, пассажирское сообщение обеспечивается с нарушением требований безопасности. Так, на прошлой неделе случилось ДТП с участием автобуса, и выяснилось, что страховой полис ОСАГО был фальшивым. «По маршрутам, паспорта на которые закреплены за Сысертским АТП, ездят частные перевозчики. Чужим водителям выдают путевые листы от АТП. Трудно сказать, что происходит с финансовыми потоками, которые платят пассажиры за проезд, но, по нашей информации, с новыми водителями рассчитываются за каждую смену наличкой, – отмечают авторы письма. – Прошло больше месяца, как мы приостановили работу. Единственный сдвиг за это время – выплачена зарплата за ноябрь и декабрь. Осталась замороженной часть зарплаты за сентябрь и вся за октябрь. Теперь уже текущие долги – январь и февраль. Мы просим депутатов собрать внеочередное заседание думы, чтобы заслушать главу СГО Карамышева о принимаемых мерах по оздоровлению финансовой ситуации на предприятии, о сроках полного погашения задолженности по выплате заработной платы и всех положенных начислений».

Помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила сегодня NDNews.ru, что надзорное ведомство продолжает проверку по факту невыплаты заработной платы водителям Сысерти, в ходе которой проводится комплекс контрольных мероприятий. Озвученные в открытом письме факты прокуратура обещает проверить в самое ближайшее время. «Ситуация на автотранспортном предприятии Сысерти стоит на контроле. Необходимо взвешенно подходить ко всем заявлениям, идущим со стороны транспортников», – подметила собеседница агентства.

Напомним, в январской забастовке участвовали 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов. Работа общественного транспорта была парализована. В общей сумме на момент объявления забастовки муниципалитет задолжал работникам более 7 миллионов рублей. После начала акции выплаты начались, но очень незначительными суммами: так, вначале на всех работников предприятия перечислили всего 200 тысяч рублей.

Ситуацию осложняло то, что МУП «Сысертское АТП» с декабря 2016 года находится в процедуре банкротства. Желая добиться выплат от муниципалитета, водители дошли до областного прокурора и Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. По факту невыплаты заработной платы транспортникам было возбуждено уголовно дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ. Причем это уже второе дело в отношении МУП «Сысертское АТП». Первое было возбуждено в декабре 2016 года по ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации»).

Судя по документам, ранее оказавшимся в распоряжении NDNews.ru, в ответе за банкротство муниципального предприятия – руководство Сысерти. Сысертская прокуратура в ходе проверки установила, что причиной возникновения долгов у МУП «Сысертское АТП» стала его неэффективная уставная деятельность. По решению арбитражного суда области от 20 декабря 2016 года предприятии признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Администрация СГО как учредитель и собственник имущества унитарного предприятия должна была контролировать показатели экономической эффективности АТП, принимать меры по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности должника. Ничего из этого администрацией Сысертского ГО не предпринималось.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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