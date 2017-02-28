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Публикации за 28.02.17

В АТП Сысерти вместо бастовавших русских набрали мигрантов без документов / С «черными лидерами» акции протеста так и не рассчитались

В АТП Сысерти вместо бастовавших русских набрали мигрантов без документов С «черными лидерами» акции протеста так и не рассчитались

В истории с забастовкой транспортников банкротного МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» обозначился новый поворот. На место участников акции протеста руководство местного АТП наняло гастарбайтеров. Долги по зарплате, тем временем, до сих пор не погашены. В свердловской прокуратуре пообещали в срок отреагировать на обострение ситуации.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вначале февраля . Муниципалитет начал расплачиваться с долгами по зарплате – из 7 миллионов рублей транспортникам перечислили около 2 млн., «закрыв» 90% платы за ноябрь и декабрь. Остальные средства обещали выплатить далее по ходу процедуры банкротства. Однако, как заявляют участники акции протеста, этого не произошло.

Сегодня в Сети появилось открытое письмо водителей автобусов Сысерти. В нем говорится, что первый заместитель главы местной администрации Старков обещал до 10 февраля ликвидировать долги за ноябрь и декабрь, а до конца февраля – за январь. Выплаты за ноябрь и декабрь пошли, за остальные месяцы – нет. «Одного паренька, который к нам приехал из Таджикистана, но получил российское гражданство, призвали осенью в армию. На момент призыва долг перед ним составлял 96 тысяч рублей. Он уже через полгода со службы вернется, а долги перед ним так и останутся не погашенными. Весьма призрачна надежда на то, что он когда-либо вообще получит расчет. 20 февраля уволился с АТП беженец с Донбасса. Ему 2 марта уезжать домой, а перед ним около 100 тысяч долга», – говорится в письме.

Водители неделями не могут получить справки о задолженности. Руководство АТП на это разводит руками, ссылаясь на то, что после банкротства МУП «Сысертское АТП» в городе создано новое предприятие (МУП «АТП СГО»). Тем не менее, граждане планировали вернуться на рабочие места, . Из трех десятков водителей предложили остаться шестерым. По одному на автобус. А в сменщики им приняты гастарбайтеры без медицинских справок, указывается в письме. Инициативную группу начальство окрестило «черными лидерами» и заявило, что работать забастовщикам не даст.

Лихорадит и пассажирские перевозки. Четыре дня с 23 февраля не ходили автобусы по маршруту №109. Между Сысертью и Двуреченском в эти дни не было никакого пассажирского сообщения.

В субботу, 25 февраля из 15 маршрутов автобусы курсировали лишь по 10, а в воскресенье, 26 февраля, – по 8 маршрутам. При этом, как заявляют недовольные бывшие сотрудники АТП, пассажирское сообщение обеспечивается с нарушением требований безопасности. Так, на прошлой неделе случилось ДТП с участием автобуса, и выяснилось, что страховой полис ОСАГО был фальшивым. «По маршрутам, паспорта на которые закреплены за Сысертским АТП, ездят частные перевозчики. Чужим водителям выдают путевые листы от АТП. Трудно сказать, что происходит с финансовыми потоками, которые платят пассажиры за проезд, но, по нашей информации, с новыми водителями рассчитываются за каждую смену наличкой, – отмечают авторы письма. – Прошло больше месяца, как мы приостановили работу. Единственный сдвиг за это время – выплачена зарплата за ноябрь и декабрь. Осталась замороженной часть зарплаты за сентябрь и вся за октябрь. Теперь уже текущие долги – январь и февраль. Мы просим депутатов собрать внеочередное заседание думы, чтобы заслушать главу СГО Карамышева о принимаемых мерах по оздоровлению финансовой ситуации на предприятии, о сроках полного погашения задолженности по выплате заработной платы и всех положенных начислений».

Помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила сегодня NDNews.ru, что надзорное ведомство продолжает проверку по факту невыплаты заработной платы водителям Сысерти, в ходе которой проводится комплекс контрольных мероприятий. Озвученные в открытом письме факты прокуратура обещает проверить в самое ближайшее время. «Ситуация на автотранспортном предприятии Сысерти стоит на контроле. Необходимо взвешенно подходить ко всем заявлениям, идущим со стороны транспортников», – подметила собеседница агентства.

Напомним, в январской забастовке участвовали 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов. Работа общественного транспорта была парализована. В общей сумме на момент объявления забастовки муниципалитет задолжал работникам более 7 миллионов рублей. После начала акции выплаты начались, но очень незначительными суммами: так, вначале на всех работников предприятия .

Ситуацию осложняло то, что МУП «Сысертское АТП» с декабря 2016 года находится в процедуре банкротства. Желая добиться выплат от муниципалитета, водители дошли до областного прокурора и Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. По факту невыплаты заработной платы транспортникам по ч.1 ст.145.1 УК РФ. Причем это уже второе дело в отношении МУП «Сысертское АТП». Первое было возбуждено в декабре 2016 года по ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации»).

, ранее оказавшимся в распоряжении NDNews.ru, в ответе за банкротство муниципального предприятия – руководство Сысерти. Сысертская прокуратура в ходе проверки установила, что причиной возникновения долгов у МУП «Сысертское АТП» стала его неэффективная уставная деятельность. По решению арбитражного суда области от 20 декабря 2016 года предприятии признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Администрация СГО как учредитель и собственник имущества унитарного предприятия должна была контролировать показатели экономической эффективности АТП, принимать меры по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности должника. Ничего из этого администрацией Сысертского ГО не предпринималось.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 28.02.17

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