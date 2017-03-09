Сотрудникам обанкроченного Сысертского АТП раздали приказы об увольнении: «Зарплату ждем»

Публикации за 09.03.17

На обанкроченном Сысертском АТП начали подписывать приказы об увольнении и выдавать трудовые книжки. Долги по зарплате между тем полностью не погашены. А свежесозданный «дублер» предприятия предлагает новым сотрудникам работать в долг.

Сотрудники обанкроченного МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» продолжают надеяться на скорый полный расчет по зарплате. Накануне конкурсный управляющий Сергей Боровиков провел собрание работников должника. На встрече присутствовали 49 действующих и бывших сотрудников АТП, по итогу во вторую очередь кредиторов было включено требование на общую сумму 878 202 рубля.

«У нас остались долги за январь и февраль, несколько дней назад нам Старков (первый замглавы местной администрации, – прим. ред.) говорил, что часть мы получим до 15 марта. Вот, зарплату ждем. Правда, он говорил, что за январь осталось 1 млн 83 тысячи, почему на собрании вышло 878 тысяч, я не знаю. А сотрудникам уже начали выдавать трудовые, часть уволили приказом от 1 марта, часть от 24 марта», – рассказал корреспонденту NDNews.ru один из транспортников Игорь Рукомойкин. Причем работавшие на АТП считают, что их и при увольнении пытаются «надурить», незаконно подменяя статьи Трудового кодекса. «Я буквально сегодня получил трудовую. 29 декабря я расписывался за увольнение по ч. 1 ст. 81, а уволили меня по ч. 2 ст. 81», – объяснил теперь уже бывший сотрудник автотранспортного предприятия Максим Микрюков. То есть мужчину предполагалось уволить по статье о «ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», а вышло – по статье «Сокращение численности или штата работников организации». Его это не устраивает: «Представьте, я прихожу на другую работу, а там видят, что меня сократили. То есть меня сократили, а кого-то оставили. В случае ликвидации понятно, что всех уволили. То есть отношение будет разное. Я получил трудовую, пошел. Написал заявление в прокуратуру, скорее всего, потом будет коллективное заявление», – отметил Микрюков. О том, что обанкроченное предприятие должно не только рассчитаться по зарплате, но и выплатить выходное пособие, транспортники пока не говорят.

Как ранее писал NDNews.ru, в Сысерти уже организовали новое предприятие – МУП «АТП СГО», куда позвали работать не бывших сотрудников, а мигрантов. «По слухам, оттуда уже кто-то убежал и они ищут новых. Их попросили поработать в долг, желающих мало», – добавил сегодня Рукомойкин.

Напомним, сысертские транспортники в январе устроили забастовку, в которой участвовали 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов. Работа общественного транспорта была парализована. В общей сумме на момент объявления забастовки муниципалитет задолжал работникам более 7 миллионов рублей. Акцию завершили в начале февраля, когда пошли выплаты по долгам. 20 декабря 2016 года Сысертское АТП было признано банкротом, конкурсное производство открыто на срок до 20.06.2017. Сотрудники предприятия – не единственные, кто ждет своих денег. На сегодняшний день в списке семь кредиторов, включая налоговую и администрацию Сысерти.

Сысерть, Светлана Загороднева

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