Бастующим водителям Сысерти выдали справки о доходах, куда включили невыплаченные суммы (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 20.01.17

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На остановках Сысерти сегодня пусто – отменено подавляющее большинство рейсов, водители бастуют. В то же время сотрудникам МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» выдают справки формы 2-НДФЛ, куда включают сведения о невыплаченных зарплатах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня такие справки от предприятия-банкрота продемонстрировали отказавшиеся выйти на работу водители. По их словам, задолженность каждому из них составляет в среднем 50-60 тысяч рублей, зарплату не платят несколько месяцев. При этом в справках о доходах, которые они брали в бухгалтерии предприятия, указываются фактически невыплаченные суммы.

При появлении съемочной группы нашего агентства охрана сысертского автопарка закрыла ворота на замок, не давая возможности сделать видеозапись на территории МУП.

По данным прокуратуры Свердловской области, на данный момент на предприятии имеется задолженность по зарплате в размере почти 7 млн рублей. Надзорное ведомство в связи с этим начало комплексную проверку, на предприятие утром 20 января выехал заместитель сысертского межрайонного прокурора. «Мы будем добиваться погашения долгов, решается вопрос о направлении иска в суд для решения этого вопроса. Одновременно выясняется наличие преступных действий со стороны руководства предприятия. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении административного и уголовного дела», – отметила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова в беседе с NDNews.ru, добавив, что отдельные поручения даны и в связи с сообщениями в СМИ о начавшейся на АТП акции протеста.

Ранее указывалось, что работа Сысертского АТП в пятницу оказалась парализована. На работу, по уточненным данным, не вышли 64 сотрудника, в их числе – 25 (из 29) водителей автобусов, также закрыт ремонтный цех. «Причина – долг по зарплате за последние три месяца. Все это происходит на фоне затянувшегося банкротства предприятия, что создает определенные трудности. Мы уже разъяснили рабочим, что их демарш может иметь серьезные последствия – вплоть до подготовки документов об увольнении», – заявил исполнительный директор МУП «Сысертское АТП» при конкурсном управляющем Сергей Крайнов.

В результате забастовки жители Сысерти не смогли добраться на работу и учебу. О точном количестве не вышедших в рейс автобусов пока не сообщается, но несложно представить, как складывается ситуация, учитывая, что на линию вышли только четыре водителя.

Стоит добавить, что первый раз документы о банкротстве Сысертского АТП поступили в арбитраж еще весной 2016 года (потом они отзывались, но были направлены вновь). Указывалось, что многие маршруты, соединяющие районный центр с селами и поселками, являются убыточными. В зимний период безоговорочно прибыльны только 130-й и 160-й маршруты (от Верхней Сысерти и от Сысерти до Екатеринбурга). Ранее бюджет компенсировал предприятию проезд льготников, но монетизация перекрыла этот источник поступлений.

По словам Крайнова, необходимая для погашения долга по зарплате сумма, – это оборотный капитал предприятия за полтора месяца при работе в нормальном режиме. Если рабочие будут и дальше отказываться работать, АТП придется начать распродавать имущество в счет погашения задолженности. Эта процедура длительная и может затянуться на год. Отдельно Крайнов отметил вину самих водителей в такой задержке зарплаты. По его словам, на днях на линию вышли контролеры, обнаружившие массу пассажиров, которые деньги за проезд передали, но билет свой так и не получили. По подсчетам специалистов, после восстановления контрольно-ревизионной службы сумма выручки от рейсов увеличилась в пять раз, сообщала ранее местная газета «Маяк», добавляя со ссылкой на Крайнова, что средства, которые водители положили в свой карман, могли пойти на выплату заработной платы.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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