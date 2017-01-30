СК начал доследственную проверку из-за долгов сотрудникам Сысертского АТП

Публикации за 30.01.17

К «выбиванию» зарплат из Сысертского АТП подключились в следственном комитете, началась доследственная проверка. Между тем, ситуация для транспортников с конца прошлой недели не поменялась, кроме незначительной выплаты водителям на счет не поступило ни рубля.

Сегодня СУ СК по Свердловской области заявили о начале доследственной проверки по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Сысертского АТП. «В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства сложившейся ситуации: уточняется количество работников предприятия, которым не выплачивалась заработная плата; точная сумма задолженности; период ее образования, а также лица из числа руководства предприятия, допустившие невыплату заработной платы работникам», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе проверки будет истребована и проанализирована необходимая документация, опрошены руководители и сотрудники, по итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

К концу прошлой недели транспортники в Сысерти получили около 200 тысяч рублей из почти семимиллионного долга. В основном деньги достались тем, кто решил не участвовать в забастовке, это всего 4 водителя. Как рассказал корреспонденту NDNews.ru депутат Сысертской думы Михаил Кесельман, терпение у водителей потихоньку заканчивается. Завтра они планируют наведаться в Екатеринбург – в следственный комитет и облпрокуратуру, правоохранительные органы попросят провести в том числе и проверку на предмет преднамеренного банкротства МУПа.

Сысерть, служба информации РИА «Новый День»

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