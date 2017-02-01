В Белоярском пенсионеры путешествуют автостопом – после отмены автобусных маршрутов (ВИДЕО)

Публикации за 01.02.17

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Пенсионеры в Белоярском городском округе осваивают автостоп – голосуют на автобусных остановках.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на остановках поселка Студенческий можно увидеть многочисленных пенсионеров, которые дожидаются автобуса. Поскольку в Белоярском ГО были отменены автобусные рейсы, в окрестных населенных пунктах жители были вынуждены решать транспортные проблемы самостоятельно. Пенсионеры, с которыми удалось пообщаться съемочной группе NDNews.ru пытаются путешествовать автостопом, но их никто не подбирает – у людей старшего поколения нет необходимых навыков. В результате несколько десятков человек только в одном поселке Студенческий не смогли сегодня попасть на прием к врачу, некоторые стали вынужденными прогульщиками на работе. Администрация Белоярского городского округа не удосужилась предупредить население о грядущем транспортном коллапсе.

Как уже сообщал NDNews.ru, в Белоярском городском округе с сегодняшнего дня фактически прекратились внутрирайонные пассажирские перевозки. У единственного коммерческого транспортного предприятия, работавшего на территории, закончилась лицензия. Продлить разрешение сейчас не представляется возможным – директор автопарка, индивидуальный предприниматель Валерий Подшивалов, умер 19 января. В комитете по экономике и потребительскому рынку администрации Белоярского ГО поясняют, что лицензия выдавалась на конкретное лицо и передавать право на перевозки кому-то другому в транспортной компании бизнесмена противозаконно.

Перевозчик при этом охватил сетью автобусных маршрутов большую часть городского округа – транспорт, в частности, ходил в крупные поселки Черноусово, Совхозный, Кочнево. Теперь они остались без сообщения с районным центром, куда местные жители ездили на работу, на учебу и в медицинские учреждения. Иных перевозчиков в Белоярке попросту нет.

Семья Подшивалова в будущем оформит на себя транспортное предприятие, но регистрационные действия займут немало времени. Чиновники прогнозируют, что на это понадобится не менее полугода. В сложившейся ситуации администрация Белоярки подготовила временное соглашение на пассажирские перевозки с предпринимателем из Заречного Любовью Шиф. В будущем власти ГО должны провести конкурсные процедуры по выбору постоянного перевозчика.

Студенческий, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Студенческий. Другие новости 01.02.17

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