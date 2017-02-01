Белоярку накрыл транспортный коллапс: отменены все автобусные рейсы из-за отзыва лицензии

Публикации за 01.02.17

В Белоярском городском округе с 1 февраля фактически прекратились внутрирайонные пассажирские перевозки. У единственного коммерческого транспортного предприятия, работавшего на территории, закончилась лицензия.

Как передает корреспондент NDNews.ru, пролонгировать разрешение сейчас не представляется возможным – директор автопарка, индивидуальный предприниматель Валерий Подшивалов, умер в январе. В комитете по экономике и потребительскому рынку администрации Белоярского ГО поясняют, что лицензия выдавалась на конкретное лицо и передавать право на перевозки кому-то другому в транспортной компании бизнесмена противозаконно.

Перевозчик при этом охватил сетью автобусных маршрутов большую часть городского округа – транспорт, в частности, ходил в крупные поселки Черноусово, Совхозный, Кочнево. Теперь они остались без сообщения с районным центром, куда местные жители ездили на работу, учебу и в медицинские учреждения. Иных перевозчиков в Белоярке попросту нет.

Семья Подшивалова в будущем оформит на себя транспортное предприятие, но регистрационные действия займут немало времени. Чиновники прогнозируют, что на это понадобится не менее полугода. В сложившейся ситуации администрация Белоярки подготовила временное соглашение на пассажирские перевозки с предпринимателем из Заречного Любовью Шиф. В будущем власти ГО должны провести конкурсные процедуры по выбору постоянного перевозчика.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в гордуму. / 1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Перед стартом записи детей в школу администрация Екатеринбурга обновила привязку домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»